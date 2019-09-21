Прокуратура добилась предоставления жилья ребенку-сироте на Алтае

Прокурор Кош-Агачского района добился судебного решения о предоставления жилья ребенку-сироте в Республике Алтай, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ответчик обжаловал решение первой инстанции о необходимости обеспечить жилым помещением воспитаннику детского дома, ссылаясь на то, что это невозможно сделать вне очереди.

В ходе рассмотрения апелляции Верховным судом республики прокурор смог опровергнуть представленные ответчиком доводы.

Согласившись с его позицией, судья оставил решение в силе, а жалобу – без удовлетворения. Это означает, что после вступления приговора в силу ребенка-сироту должны обеспечить жильем вне очереди.