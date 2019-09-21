Площадь пожара в ТЦ "Максим" во Владивостоке составила 1,5 тысячи квадратных метров

70 человек и 20 единиц техники свыше семи часов тушили крупный пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 6:06 по местному времени. В 9:40 распространение пламени на площади 1,5 тысячи квадратных метров удалось остановить.

О полной ликвидации пожара спасатели доложили в 13:25. После этого приступили к разбору завалов и проливке конструкций.

К счастью, во время ЧП никто не пострадал. Причину возгорания установят специалисты по итогам пожарно-технической экспертизы.