Да будет вода чистой: в Тальменке начали строить современный водоочистной комплекс

В Тальменке начался первый этап строительства современного водоочистного комплекса. Водозаборы, которые работают в поселке сейчас, не имеют никакой системы очистки, поэтому люди получают некачественную питьевую воду. Новый комплекс должен раз и навсегда решить эту проблему. Корреспондент Amic.ru вместе со специалистами управления по ЖКХ Минстроя проинспектировал ход работ.

Трубы уложат до зимы

На строительной площадке аккуратно сложены новые трубы из полиэтилена. 7,5 километра – именно столько планируют уложить в землю таких труб до конца 2019 года. Специалисты уверяют, что срок их службы не менее 50 лет. Работы идут полным ходом. Монтажники спаивают секции в "плети" – участки трубопровода 200-250 метров длиной. А эти "плети" уже укладывают в землю. Для ускорения процесса работы ведут параллельно на нескольких участках сразу. Успеть нужно до зимы – до того, как промерзнет грунт.

Этот водоочистной комплекс жители Тальменки ждали более 10 лет, рассказал начальник отдела водоснабжения управления по ЖКХ Минстроя края Станислав Цыро.

"Поисково-оценочные работы мы провели еще в 2007 году. В 2013 году в рамках краевой программы была проведена конкурсная процедура, определена проектная организация. Тогда же начали разрабатывать проектно-сметную документацию. Положительное заключение экспертизы мы получили в конце прошлого года. И так совпало, что в России c 2019 года началась реализация национального проекта "Экология" и федерального проекта "Чистая вода". Наша главная цель – обеспечить жителей качественной питьевой водой. Преимущественно все населенные пункты в Алтайском крае используют артезианскую воду. А без должной очистки она не всегда отвечает санитарным нормам", – сказал Цыро.

Строительство водоочистного комплекса ведется в рамках национального проекта "Экология" и его федерального подраздела "Чистая вода". Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2021 году.

Цыро добавил, что водоочистной комплекс в Тальменке – не единственный, который построят в рамках нацпроекта. Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию для таких же объектов еще в трех райцентрах: село Новоегорьевское, село Родино и село Петропавловка.

Воды будет много

Особенность нового сооружения – трехступенчатая система очистки воды. В ее основе – электроимпульсный метод обработки, который убирает из воды излишки железа и марганца. Та вода, которая сейчас поступает в дома жителей Тальменки, не соответствует стандартам качества, рассказал завотделом капитального строительства и архитектуры администрации Тальменского района Николай Кондауров. Но это еще не все. Есть и другие проблемы, связанные с водообеспечением и пожарной безопасности поселка.

"Тальменка – один из самых крупных поселков в Алтайском крае. У нас более 19 тысяч человек населения. И водой поселок обеспечивают четыре водозабора, которые построили более 30 лет назад. На них отсутствует какая-либо водоочистка, и вода идет ненадлежащего качества. Еще одна проблема – эти водозаборы не могут обеспечить пожарную безопасность. Постройка современного комплекса решит все проблемы, включая слабый напор в летнее время", – объяснил Кондауров.

По его словам, в Тальменском районе уже есть опыт строительства таких объектов. Аналогичный водоочистной комплекс, но меньшей мощности, уже успешно работает в селе Ларичиха.

Чистая вода на долгие годы

Строительство комплекса ведет "Газпром газораспределение Барнаул". Генеральный директор Роман Правдин отметил, что компания уже занималась строительством таких комплексов, а потому рабочие уверены, что справятся даже раньше установленных сроков.

"Проект достаточно серьезный. Помимо укладки труб нам предстоит построить водозаборный комплекс и станцию водоочистки. Мы обязались сдать этот объект за три года. Но я всем поставил задачу, чтобы в течение двух лет мы уже закончили проект и вышли на пусконаладочные работы. Стоимость работ – 233 миллиона рублей. В основном это федеральные деньги и небольшая часть – средства из краевого и муниципального бюджета", – рассказал Правдин.

Он также подчеркнул, что проект предусматривает использование современных технологий по горизонтальному направленному бурению. Этот способ позволяет прокладывать трубы под дорогами, при этом дорожное покрытие останется неповрежденным.

До конца 2019 года планируется также пробурить скважины. Новый комплекс будет состоять из четырех водозаборных скважин – трех основных и одной резервной. А уже в следующем году начнется строительство самого комплекса.

При грамотной эксплуатации и своевременной замене модулей новый комплекс обеспечит Тальменку чистой питьевой водой на долгие годы, подчеркнул Станислав Цыро.