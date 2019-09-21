МЧС предупреждает жителей Алтайского края о сильном ветре

Жителей Алтайского края предупреждают об угрозах, которые несет прогнозируемый синоптиками порывистый ветер. В воскресенье, 22 сентября, его скорость может достигать до 20 метров в секунду.

В связи с этим региональное управление МЧС России рекомендует при сильном ветре пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам.

На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Специалисты советуют держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов.

Автомобиль будет безопаснее оставить в гараже, а при его отсутствии – вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередачи, что приводит к отключению электроэнергии. Поэтому опасно стоять под линией и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При перепадах напряжения в электрической сети квартиры следует немедленно обесточить все электробытовые приборы и выдернуть вилки электроприборов из розеток.