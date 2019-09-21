ДТП под Новосибирском: водитель травмирован, пассажир погиб

47-летний мужчина погиб в аварии на территории Искитимского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

На 81-м км трассы Р-256 столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и УАЗ "Патриот". Это произошло после того, как водитель УАЗа не справился с управлением, и выехал на полосу встречного движения.

31-летний водитель "Жигулей" не смог избежать столкновения. С полученными травмами его госпитализировали в медучреждение. Пассажир "семерки" скончался до прибытия бригады скорой помощи.

По факту смертельного ДТП полицейские проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.