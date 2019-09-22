Необычные симптомы опухоли мозга назвали медики

Опухоль в мозге может сопровождаться довольно необычными симптомами, которые могут говорить о развитии заболевания, пишет "Медикфорум".

Как рассказали медики, опухоли могут спровоцировать изменение поведения. У людей усиливается чувство тревожности, проявляется агрессия, плаксивость или депрессия. Если опухоль в лобной доле, то не редки случаи изменения личности, как при шизофрении.

Необходимо внимательно отнестись к нарушению периферийного зрения. Если новообразование в области гипофиза, у человека снижается поле обзора и возникают "слепые пятна".

Проблемы со слухом, трудности в распознавании речи или звон в ушах тоже могут говорить о заболевании. Как и нарушение речи, в том числе сложности с подбором слов или неожиданное появление заикания.

Отсутствие болевой реакции в конечностях, как правило, появляется в случае опухоли в моторной коре мозга, ответственной за работу мышц.

Также к врачам следует обратиться в случае, когда происходит внезапная потеря ориентации в пространстве. И не стоит оставлять без внимания изменение походки, если теряется равновесие и человек, сам того не замечая, начинает "заваливаться" в сторону при ходьбе.