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Необычные симптомы опухоли мозга назвали медики

, ИА "Амител"
К примеру, необходимо внимательно отнестись к нарушению периферийного зрения
Отсутствие болевой реакции в конечностях как правило появляется в случае опухоли / Фото: moriana.ru

Отсутствие болевой реакции в конечностях как правило появляется в случае опухоли / Фото: moriana.ru

Опухоль в мозге может сопровождаться довольно необычными симптомами, которые могут говорить о развитии заболевания, пишет "Медикфорум".

Как рассказали медики, опухоли могут спровоцировать изменение поведения. У людей усиливается чувство тревожности, проявляется агрессия, плаксивость или депрессия. Если опухоль в лобной доле, то не редки случаи изменения личности, как при шизофрении.

Необходимо внимательно отнестись к нарушению периферийного зрения. Если новообразование в области гипофиза, у человека снижается поле обзора и возникают "слепые пятна".

Проблемы со слухом, трудности в распознавании речи или звон в ушах  тоже могут говорить о заболевании. Как и нарушение речи, в том числе сложности с подбором слов или неожиданное появление заикания.

Отсутствие болевой реакции в конечностях, как правило, появляется в случае опухоли в моторной коре мозга, ответственной за работу мышц.

Также к врачам следует обратиться в случае, когда происходит внезапная потеря ориентации в пространстве. И не стоит оставлять без внимания изменение походки, если теряется равновесие и человек, сам того не замечая, начинает "заваливаться" в сторону при ходьбе.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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