Госдеп призвал Россию уважать права запрещенной в стране организации

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус призвала Россию уважать права адептов "Свидетелей Иеговы" (организация, запрещенная в России), сообщает РИА "Новости".

"Глубоко обеспокоены решением российского суда посадить в тюрьму шестерых членов организации из Саратова за мирную религиозную практику. Мы призываем Россию уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ошибочно обвинять организацию в экстремизме", — написала Ортагус в своем Twitter.

В четверг, 19 сентября, саратовский суд приговорил шестерых адептов организации к тюремным срокам от 2 до 3,5 лет. Двоим назначено наказание в виде 3,5 лет, одному — 3 года, троим — по 2 года, с отбыванием в колонии общего режима. Все шестеро до приговора суда находились на свободе и после его оглашения были взяты под стражу.

Ранее Amic.ru рассказывал, почему организацию запретили в России.

В 2017 году представитель Минюста в ходе слушаний в суде заявила, что "свидетели" имеют признаки экстремистской деятельности. Они представляют угрозу правам граждан, общественному порядку и общественной безопасности. В марте 2017 года Минюст подал в Верховный суд иск о признании организации экстремистской и запрете ее деятельности.