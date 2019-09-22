Бывший работник базы отдыха на Алтае подозревается в краже садовой тележки

Бывший работник базы отдыха подозревается в краже нескольких предметов из сарая, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

О краже заявила директор базы отдыха, расположенной в селе Лесное. Она рассказала, что неизвестные проникли в сарай и похитили бензопилу, триммер, болгарку и садовую тележку.

На следующий день сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность злоумышленника. Им оказался бывший сотрудник базы отдыха – ранее судимый 45-летний мужчина, который во всем сознался и написал явку с повинной. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.