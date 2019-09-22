СМИ рассказали о надбавке к пенсии Пугачевой и других российских артистов

Издание "Телепрограмма.pro" выяснило какую пенсию получают некоторые российские знаменитости из разряда работающих пенсионеров.

Пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной составляет почти 50 тыс. рублей. 79-летняя актриса любит разъезжать по кинофестивалям и участвовать в творческих встречах со зрителем.

Алла Пугачева получает 47 тыс. рублей вместе с надбавкой за звание народной артистки СССР.

Певица Алена Свиридова получает 41 тыс. рублей также благодаря надбавке за звание заслуженной артистки РФ.

Пенсия Николая Дроздова составляет 30 тыс. рублей. 55-летняя певица Лолита получает 21 тысячу, 57-летняя телеведущая Роза Сябитова — 14 тысяч, а артист балета Николай Цискаридзе в 45 лет получает чуть более 12,1 тыс. рублей — это досрочная пенсия, которую начисляют артистам балета, исполняющим сольные партии со стажем от 15 лет