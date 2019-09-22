Шойгу рассказал в чем заключается главная угроза России от США

Министр обороны Сергей Шойгу в интервью газете "Московский комсомолец" заявил, что главной угрозой России можно назвать веру США в свое силовое превосходство и возможность из-за этого пойти на неразумные шаги.

"Когда ты осознаешь свою уязвимость и заинтересован в сохранении баланса и всеобщей равной безопасности, это заставляет тебя включать голову. А когда ты считаешь, как это по инерции продолжают считать в США, что баланс сил сложился в твою пользу, в голову могут прийти самые разные идеи, включая не самые разумные. Именно в этой ситуации я вижу сейчас главную угрозу, и не только для России", — сказал Шойгу.

Если говорить о количестве угроз для нашей страны, то, по словам министра, их не становится меньше: "США уже вышли из двух важных договоров в сфере контроля над ядерным оружием. Пока остался договор СНВ-3, о котором в США тоже идут дискуссии: продлевать его или не продлевать? В результате такого подхода мир становится все более непредсказуемым и менее безопасным".

По словам Шойгу, при сегодняшнем уровне информатизации и автоматизации высока вероятность ошибки в системе управления вооружением. Именно поэтому, по его словам, в последнее время на первый план вышли вопросы обеспечения информационной безопасности.