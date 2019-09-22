Постояльцам отеля в Турции разрешили бить посуду и ломать телевизоры

В Турции один из отелей Аланьи постояльцам предлагает снять стресс, разбив посуду и сломав компьютер, телевизор и другие предметы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров.

Услуга называется rageroom — комната ярости. Для этого выделена специальная комната. Переодевшись в защитную одежду постояльцы могут бить и ломать все то, что им попадется на глаза. Таким образом в отеле хотят сделать отдых гостей более разнообразным.

Услугой пользуются в основном мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, деятельность которых связана с бизнесом, IT-технологиями. Чаще всего "комнату" посещают туристы из Скандинавии, Германии, Нидерландов и Великобритании.

Считается, что подобный способ снятия стресса изобрел польский писатель-фантаст Станислав Лем, предсказав появление "стресс-комнат" в цикле рассказов "Звездные дневники Ийона Тихого".