Жители Алтая на два дня застряли в аэропорту Москвы из-за постоянного переноса рейса

Жители Алтайского края застряли в Москве из-за многочасовой задержки вылета, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22" со ссылкой на ставшего одним из "заложников" местного журналиста Максима Милосердова.

Люди из разных регионов России не смогли улететь из московского аэропорта Внуково. Все задержанные рейсы, а их, как отметил журналист, не менее шести, принадлежат авиакомпании "Россия".

"19 сентября. Летная погода, но застряли в Москве! Причина: поломка двух самолетов авиакомпании. Вместо того чтобы уведомить пассажиров о реальном времени отправления рейсов, представители авиакомпании сдвигали время вылета раз в несколько часов. Дольше всех задержали пассажиров, летевших в Сочи. Вечером 20 сентября рейс был задержан еще на 11 часов. Представители авиакомпании лишь формально выполнили требования о предоставлении питания и размещения в гостинице и причем не для всех пассажиров. Ваучеры на питание с трудом покрывали стоимость легкого перекуса в кафе аэропорта. Очереди в гостиницу люди ждали по несколько часов, дорога до предложенной гостиницы заняла около получаса, в результате некоторые сумели пробыть в номере не более 15 минут", — рассказал Милосердов.

При этом, как он подчеркнул, в пяти минутах ходьбы от аэропорта находится отель, в котором на тот момент имелось около 100 свободных номеров.

"Сразу после расселения людей вернули в аэропорт якобы для посадки в самолет, но тут же сообщили о новой задержке рейса. Пассажиры, попавшие в комнату матери и ребенка, жаловались на холод. Желающих сдать билеты представители авиакомпании отговаривали это делать, ссылаясь на то, что билеты невозвратные и решать вопрос о компенсации за полет бортом другой компании придется через претензионный отдел", — рассказывает журналист.

По его оценкам, всего в разной мере пострадали около 500 человек, не сумевших вовремя вылететь из Москвы на трех рейсах авиакомпании "Россия". Большинство пассажиров — туристы, летевшие отдохнуть на 3-5 дней.