Губы-базуки. Лицо британки покрылось фурункулами из-за самостоятельных инъекций

Теперь девушке предстоит операция, которая обойдется в четыре тысячи фунтов / Фото: thesun.co.uk

В Великобритании у 26-летней девушки покрылось фурункулами и распухло лицо после самостоятельного введения филлеров, пишут "Известия" со ссылкой на The Sun.

Издание сообщает, что девушка, которую зовут Келли Милн, приобрела инъекции в интернете. Она хотела самостоятельно увеличить губы и сделать менее заметными носогубные складки.

Почти сразу после введения препарата лицо Келли стало болеть и распухать. По ее словам, все симптомы также сопровождались сильной болью, покраснением, а в местах введения филлеров образовались гнойные воспаления.

Врачи назначили девушке долгий курс антибиотиков. Также ей придется лечь под нож хирургов для удаления фурункулов. Операция обойдется британке в £4 тыс.

Девушка обратилась с жалобой к изготовителю филлеров. Однако там пояснили, что их продукты предназначены для использования высококвалифицированными профессионалами в сфере косметологии, а не для самостоятельных инъекций в домашних условиях.

Филлеры (Fill — от англ. наполнять) — это инъекционные кожные наполнители, которые используются в косметологии для разглаживания мелких, средних и глубоких морщин, уменьшения глубины носогубных складок, а также коррекции атрофических рубцов. Но филлеры в косметологии используются не только для этого. С их помощью можно придать дополнительный объем скулам и щекам, а также увеличить объем губ или сделать контур их красной каймы, похожим на "лук Купидона". Не обладая специальными знаниями, очень сложно выбрать филлер на фоне их огромного многообразия.