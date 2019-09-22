Мотоциклиста сбили в Барнауле на следующий день после закрытия мотосезона

Фото и видео: vk.com/barneos22 vk.com/incident22

В Барнауле на улице Весенней около пункта полиции сбили мотоциклиста, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

"Мотоциклист до скорой дошел сам, прихрамывая. Пожарные и скорая уехали. Пробка в основном из-за грузового транспорта. По возможности объезжайте", – говорится в сообщении.

Как уточняют в паблике "Инцидент Барнаул", ДТП с участием мотоцикла и автомобиля такси произошло в районе дома № 6. По информации очевидцев, на мотоцикле были мужчина и женщина. Девушку увезли на машине скорой помощи.

В субботу, 21 сентября, в Барнауле состоялось закрытие мотосезона. Барнаульцы рассказывали об огромных колоннах мотоциклистов, которые в этот день традиционно катаются по городу вместе.