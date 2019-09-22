Понедельник в Барнауле закончится похолоданием до +13 градусов. А еще дожди и ветер

В понедельник, 23 сентября, ночью местами в западных районах края небольшие и умеренные дожди, грозы, ветер юго-западный с переходом на западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по югу до 25 м/с, сообщает ЦГМС по Алтайскому краю.

Температура ночью +13...+18 градусов, в предгорьях +7...+12. Днем +20...+25, с похолоданием в течение дня до +13...+18. Днем на большей части территории небольшие, местами умеренные дожди, грозы, град. Ветер юго-западный с переходом на западный, 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с, по югу до 25 м/с.

В Барнауле ночью +14...+16 градусов, днем +20...+22, с похолоданием в течение дня до +13...+15. Ночью без осадков, ветер юго-западный, с переходом на западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Днем небольшой дождь, гроза, ветер юго-западный, с переходом на западный, 8-13 м/с, порывы до 18 м/с.