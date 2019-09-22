Мэр Ставрополя предложил заново собрать слона из яблок и выделил фрукты на бивень

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев в своем Instagram предложил собрать яблоки, чтобы восстановить "яблочного слона", которого местные жители растащили за несколько минут после открытия арт-объекта.

В Ставрополе в субботу, 21 сентября, ко Дню города на Александровской площади установили несколько арт-объектов, которые уничтожили местные жители. Со слона сорвали все яблоки в течение нескольких минут. Цветочную арку также растащили. Объели и крону дерева, сделанную из сахарной ваты.

"Хорошая идея – восстановить "яблочного" слона на Александровской площади! По-моему, цвет подходит. Это из моего сада. Подключайтесь! Ставрополь все-таки интеллигентный город", – написал Джатдоев и опубликовал видео со своими яблонями.

Через три часа мэр рассказал про восстановление слона. "После мотопробега опять заехал к слону. Я же говорил, что в городе подавляющее большинство нормальные, неравнодушные люди! Не сомневался ни секунды!" – сообщил Джатдоев и опубликовал второе видео.

Мэр Ставрополя подчеркнул, что "еще чуть-чуть и народный слон оживет". "Мои яблоки пошли на левый бивень", – добавил Джатдоев.