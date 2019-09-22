Белгородский депутат на зебре сбил ребенка. Говорят, что мальчик был невнимательный

Депутат Белгородской областной думы, управляющий директор ОАО "Лебединский ГОК" Олег Михайлов на своем автомобиле Mercedes-Benz ML350 сбил ребенка на пешеходном переходе в городе Губкине, сообщает Life.

Инцидент произошел в субботу вечером, 21 сентября, когда жители Губкина праздновали День города. Был дождь, который, как отмечается, мог стать одной из причин происшествия.

При этом история неоднозначная. Одни очевидцы говорят, что водитель пропустил всех пешеходов, а когда продолжил движение, неожиданно выбежал 12-летний мальчик. В итоге он получил перелом локтевого сустава и бедра, сейчас находится в больнице.

Telegram-канал "Белгород № 1" также приводит слова очевидицы, которая утверждает обратное. "Зрелище было ужасное. Водитель гнал на такой бешеной скорости, сбил парня на зебре, даже не остановился", — рассказала женщина.

На камеры видеонаблюдения, как сообщают в полиции, момент ДТП не попал, пишет Telegram-канал Life Shot.

После ДТП, по данным местных СМИ, долгое время не было никакой официальной информации ни о принадлежности автомобиля, ни о нахождении самого депутата на месте происшествия.

На следующий день появились подтверждения. В частности в пресс-службе Лебединского ГОКа прокомментировали ситуацию с управляющим директором. "Олег Михайлов на месте происшествия дал все необходимые объяснения и прошел экспертизы, подтвердившие трезвое состояние. Он окажет полное содействие правоохранительным органам в расследовании причин и обстоятельств инцидента и всю необходимую помощь в лечении пострадавшего в ДТП", — рассказали на предприятии "Фонарю".

Кроме того, после инцидента комбинат готов совместно с представителями власти Губкина провести дополнительные мероприятия по повышению безопасности участка, на котором произошло ДТП.