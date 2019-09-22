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Арестован сотрудник спецсвязи, убивший коллег ради семи миллионов рублей

, ИА "Амител"
После нападения водитель-фельдъегерь спецсвязи пытался скрыть следы преступления
Сотрудник спецсвязи заключен под стражу на два/ Фото: bryansk.sledcom.ru

Сотрудник спецсвязи заключен под стражу на два/ Фото: bryansk.sledcom.ru

Суд в Брянске арестовал на два месяца сотрудника отдела спецсвязи, который обвиняется в убийстве своих коллег, сообщает региональный СК.

"Около 22 часов 19 сентября обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, забрал служебное оружие своих коллег, совершил убийство и похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.

После нападения 31-летний мужчина пытался скрыть следы преступления и забрал данные с камер видеонаблюдения, а также пытался поджечь отдел, после чего скрылся. По дороге домой он выбросил одежду, в которой совершил преступление, и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и деньги он спрятал дома.

Для задержания мужчины полицейским пришлось разыграть целый "спектакль". Дело в том, что сотрудник как ни в чем не бывало вышел на работу, но вел себя несколько странно.

Водителю-фельдъегерю спецсвязи было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. 22 сентября по ходатайству следователей судом "сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября 2019 года серию преступлений, заключен под стражу" на два месяца.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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