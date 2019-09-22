Арестован сотрудник спецсвязи, убивший коллег ради семи миллионов рублей

Суд в Брянске арестовал на два месяца сотрудника отдела спецсвязи, который обвиняется в убийстве своих коллег, сообщает региональный СК.
"Около 22 часов 19 сентября обвиняемый, находясь в Брянском отделе спецсвязи, забрал служебное оружие своих коллег, совершил убийство и похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
После нападения 31-летний мужчина пытался скрыть следы преступления и забрал данные с камер видеонаблюдения, а также пытался поджечь отдел, после чего скрылся. По дороге домой он выбросил одежду, в которой совершил преступление, и носитель информации с видеозаписями. Похищенное оружие и деньги он спрятал дома.
Для задержания мужчины полицейским пришлось разыграть целый "спектакль". Дело в том, что сотрудник как ни в чем не бывало вышел на работу, но вел себя несколько странно.
Водителю-фельдъегерю спецсвязи было предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям. 22 сентября по ходатайству следователей судом "сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября 2019 года серию преступлений, заключен под стражу" на два месяца.
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