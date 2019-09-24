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Тотальный контроль. Как в аэропорту Барнаула "читают" багаж и проверяют состав золота

, ИА "Амител"
За девять месяцев сотрудники таможенного поста проверили 340 тонн багажа

Пресс-тур в барнаульском аэропорту / Фото: Екатерина Смолихина

Экзотические растения, алкоголь сверх нормы и кастеты привозят жители Барнаула и Алтайского края из Турции, Таиланда, Вьетнама. Вот только на таможенном посту "Аэропорт "Барнаул" с этими товарами придется попрощаться, так как их ввоз в страну запрещен. 19 сентября сотрудники таможенного поста, которому 5 сентября исполнилось 23 года, показали журналистам, как среди сотен тонн багажа они находят то, чего быть не должно.

Найти в "стоге сена"

За январь – август 2019 года аэропорт Барнаула принял и отправил 197 международных рейсов в Турцию, Таиланд, Вьетнам. Через таможенный пост проследовало 45 тысяч пассажиров, а сотрудники Алтайской таможни проверили 340 тонн багажа. Каждая сумка, чемодан, пакет, рюкзак проходят несколько этапов проверок. Иногда сотрудники таможенного поста находят запрещенные к перевозу предметы. Правда, нарушают закон жители региона по незнанию, а не из-за злого умысла, отмечают специалисты.

"Чаще всего российские туристы привозят из-за рубежа алкоголь свыше трех литров на человека, это и есть установленная законом норма ввоза без уплаты таможенных пошлин, налогов. А также оружие, например, кастеты, кистени, сюрикэны. Их приобретают в качестве сувениров. Все предметы изымают, и если их признают незаконными, то уничтожают по решению суда", – рассказал начальник таможенного поста "Аэропорт Барнаул" Виталий Пеледов.

Также жители региона привозят саженцы и клубни экзотических цветов, табака больше чем нужно (норма — 200 сигарет на человека) и лекарства сомнительного производства.

"В прошлом году, когда еще были рейсы в Китай, туристка привезла средство для похудения без соответствующих разрешительных документов. Этот препарат нам пришлось отправить на экспертизу. В течение 20 дней специалисты делают раскладку по химанализу, и если ничего не выявлено, его возвращают владельцу. В этом случае так и произошло", — рассказал Пеледов.

Этот препарат, кстати, нашла в багаже служебная собака -  она (вместе с кинологом, конечно) обследует весь багаж, без этого не обходится ни один из международных рейсов.

"Собачий контроль"

Для работы на таможенном посту "Аэропорт Барнаул" привлекаются четыре специалиста-кинолога с собаками кинологического отдела Алтайской таможни. Среди них – немецкая овчарка Шерон Стоун, которая успешно прошла показательную тренировку и нашла хорошо спрятанную "закладку" в одном из чемоданов. Эти собаки подготовлены на обнаружение наркотических и сильнодействующих веществ, табака и табачных изделий. Недавно одну из собак в отделе подготовили на обнаружение валюты. Ее перевоз также ограничен.

"Собак тщательно отбирают, для этого существуют специальные методики, дрессируют два-три месяца, аттестуют, тренируют и только после этого отправляют на службу. На других таможенных пунктах Алтайского края только в прошлом месяце было шесть обнаружений наркотических и сильнодействующих веществ. В этом году в аэропорту запрещенные вещества мы пока не находили", – отметил Андрей Боровиков, начальник кинологического отдела Алтайской таможни.

Обучают собак, кстати, не на настоящих наркотиках, а на их имитаторах, запах которых максимально совпадает с героином, гашишем, кокаином и другими наркотическими веществами. Имитаторы разрабатывают лишь несколько лабораторий в стране. Тренируют собак не менее двух-трех раз в неделю по два-три часа.

Другие помощники

Если псы ищут наркотики, то сканер багажа выявляет другие запрещенные к провозу товары, которые пассажиры упаковывают в чемоданы и сумки. Багаж по ленте проходит через аппарат, и на мониторе у оператора появляется схематичное изображение содержимого. Расшифровать его не так-то просто.

"Все инспекторы таможенного поста обучены работе на аппаратах. Для того чтобы проанализировать картинку, нужны опыт и знания. Специалисту за несколько секунд надо понять, что внутри, чтобы не создавать огромную пробку, особенно если вещи лежат неудобно. Один из способов определения – цвет. Чем темнее оттенок изображения, тем плотнее вещь. Синим, например, показан металл", – отмечает Виталий Пеледов.

Также сотрудники таможенного поста используют портативный ионно-дрейфовый детектор "Кербер", который сигнализирует о том, что на одежде или коже человека есть следы наркотических или взрывчатых веществ. Есть и радиационный монитор "Янтарь", который установлен в виде большой рамы. Она реагирует на людей с радиацией.

"Инспектор должен выяснить, почему аппаратура сработала. Либо человек прошел химиотерапию, либо он несет предмет с повышенным радиационным фоном. В ходе устной беседы это выявляют", – отметил старший государственный таможенный инспектор таможенного поста "Аэропорт Барнаул" Сергей Мальцев.

На страже таможенного поста стоит и прибор метэксперт, который определяет состав металла. Его применяют для анализа ввозимых ювелирных украшений и бижутерии.

"Туристка из Турции привезла три пакета бижутерии. Но мы должны проверить, не драгоценные ли это металлы, не контрабанда ли. Чтобы не изымать у нее украшения и не отправлять их на экспертизу, с помощью прибора определяют химический состав металла", – добавляет Виталий Пеледов.

Кстати, если у пассажира обнаружили запрещенные к провозу товары и экспертиза показала, что они действительно относятся к этой категории, начинается процесс административного расследования. Чтобы избежать неприятной процедуры, сотрудники таможенного поста рекомендуют ознакомиться с порядком перемещения и нормами провоза багажа.

Справка

Таможенный пост "Аэропорт Барнаул" Алтайской таможни образован на основании приказа ГТК России от 05.09.1996 № 538. Штатная численность таможенного поста составляет восемь человек.

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