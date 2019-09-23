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Заключения СПЧ об экологических нарушениях на Алтае легли на стол Путину

, ИА "Амител"
Экологи и общественность рассчитывают, что от такого документа чиновники не отмахнутся

Совет по правам человека при президенте России на этой неделе дал рекомендации по сохранению алтайских лесов, сообщает ГТРК "Алтай".

В июне прошло заседание комиссии СПЧ в Алтайском крае. Эксперты рассказали, что столкнулись с огромным количеством жалоб на экологические нарушения из Алтайского края, которые поступают главе государства. Тогда комиссия решила разобраться с проблемами непосредственно на месте.

"СПЧ обнародовал свои заключения и рекомендации, которые в числе прочего легли на стол президента страны. Еще в июне, проверяя хозяйственную деятельность в алтайских лесах, эксперты СПЧ в замечаниях не стеснялись. В итоговом документе выводы еще более жесткие: в Алтайском крае заготовка древесины идет практически на всей территории ленточных боров, включая особо охраняемые", – рассказали в программе "Вести Алтай".

У населения возникают проблемы получить древесину для собственных нужд. СПЧ рекомендует Минприроды России разработать правила защиты ленточных боров, внести изменения в правила заготовки древесины, а Рослесхозу – увеличить возраст рубки деревьев в ленточных борах до 120-140 лет, на особо охраняемых территориях – еще больше. Сейчас сосну в борах можно рубить в возрасте 101 года.

Рубки леса в Алтайском крае, которые велись под видом борьбы с уссурийским полиграфом, СПЧ также отметил в заключении: "Фактически смысл рубок состоит не в борьбе с полиграфом уссурийским, а в заготовке древесины". И в рекомендации алтайскому Минприроды посоветовали с участием населения и общественности проверить обоснованность и законность таких рубок.

Месторождения россыпного золота на Алтае комиссия СПЧ назвала бедными и незначительными. И при весьма скромных отчислениях золотодобытчиков в бюджеты всех уровней добыча этого золота влечет огромный экологический ущерб.

Эксперты также подчеркнули, что на жалобы населения власть и Росприроднадзор реагировали вяло, порой демонстрируя отсутствие элементарной логики. Экологи и общественность рассчитывают, что от такого документа, который лег на стол президенту, чиновники так просто не отмахнутся.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

23.09.2019 09:15
- гость -

Экологи и общественность рассчитывают, что от такого документа, который лег на стол президенту, чиновники так просто не отмахнутся.

ага, а Павловский ДОК реконструируют в торгово-развлекательный центр )))

23.09.2019 09:17
Гость

А то Путин не знает... По всей стране стервятники творят одно и то же...

23.09.2019 09:27
- гость -

Где Сочи и где Алтайские леса?!

23.09.2019 09:42
- гость -

Права человека...А я такое дерево,а ты другое,но тоже дерево.Барбара,ммм...

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