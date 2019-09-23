Кто поджигал леса в Сибири? Опубликован фильм о массовых пожарах в тайге в 2019 году

"Документальный фильм о масштабных вырубках Сибирского леса и катастрофических пожарах 2019 года. Покажите этот фильм своим друзьям и знакомым", — говорится в описании к 15-минутному видео.

Этим летом сгорело почти 10 млн гектаров тайги, площадь лесных пожаров в России выросла в полтора раза по сравнению с прошлым годом, в четыре раза — по сравнению с 2017.

"Почему? Дело не только в чиновниках, которые решили, что тушить — "экономически нецелесообразно". Крупнейшие очаги совпадают на карте с лесными вырубками. Некоторые из них сделаны "черными лесорубами", а некоторые — большими компаниями, в том числе "дочкой" одного из крупнейших государственных банков", — отмечается в расследовании журналистки Натальи Телегиной.