Мошенник отправил алтайскую пенсионерку кормить голубей и взял за совет 500 тысяч

Жительница Алтайского края перевела лжепсихологу около полумиллиона рублей, сообщает региональное МВД.
"64-летняя жительница села Михайловское рассказала, что в августе нашла в интернете объявление о совершенно бесплатных консультациях психолога. Потерпевшая оставила на сайте свои контактные данные", – сообщили в ведомстве.
После позвонил мужчина и представился сотрудником института психологии. В разговоре женщина рассказала о своих проблемах, а "психолог" пообещал помочь.
По телефону он предлагал выполнить различные действия для снятия "порчи". Одним из "ритуалов" было кормление голубей в парке.
Также мужчина посоветовал избавляться от денег путем перечисления их на указанный счет. В результате менее чем за месяц женщина перевела мошенникам 487 тыс. рублей. Последним переводом была полученная в сентябре пенсия.
Примечательно, что все перечисленные деньги потерпевшая взяла в кредит в различных банках. Дело в том, что согласно методике "психолога", нужно было как можно чаще избавляться от денег, чтобы "порча" прошла. О своем дистанционном "лечении" пожилая женщина никому не рассказывала. Теперь об этом узнали в МВД.
Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают о том, что следует быть осторожным и не переводить деньги незнакомым людям, особенно за какие-либо странные услуги.
Комментарии
менее чем за месяц женщина перевела мошенникам 487 тыс. рублей. Последним переводом была полученная в сентябре пенсия
Хорошая у нее пенсия
Примечательно, что все перечисленные деньги потерпевшая взяла в кредит в различных банках.
В селе Михайловское куча банков? И где в это время были ее родственники?
Идиотка старая. Лучше ребёнку больному помочь, иди многодетной семье с ипотекой.
душу спасает как может, лечит , правит...готовится, а вы тут о чужих душах просите спасение. Сами спасайте!
23.09.2019 11:59
- гость -
Ога. Спасает душу взятыми кредитами.
487тыс. - это только то, что ей дали банки. А теперь представьте, сколько она должна банкам! Если это потребкредиты, то сумма под миллион будет. А еще, в последнее время, в банках практикуется схема - вы берете 100тыс., но мы вам даем 70, а 30 - типа, страховка. + проценты.
23.09.2019 12:05
- гость -
Ну согласитесь поиметь хоть в конце своей жизни государство это красиво?
Ничего она не поимела. Взяла и тут же отдала.
Не уверен, что банки ей простят, в связи с тем, что она дура
23.09.2019 12:21
- гость -
Как не поимела? Порчу то наверное сняли за такие деньги то