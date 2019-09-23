Мошенник отправил алтайскую пенсионерку кормить голубей и взял за совет 500 тысяч

Жительница Алтайского края перевела лжепсихологу около полумиллиона рублей, сообщает региональное МВД.

"64-летняя жительница села Михайловское рассказала, что в августе нашла в интернете объявление о совершенно бесплатных консультациях психолога. Потерпевшая оставила на сайте свои контактные данные", – сообщили в ведомстве.

После позвонил мужчина и представился сотрудником института психологии. В разговоре женщина рассказала о своих проблемах, а "психолог" пообещал помочь.

По телефону он предлагал выполнить различные действия для снятия "порчи". Одним из "ритуалов" было кормление голубей в парке.

Также мужчина посоветовал избавляться от денег путем перечисления их на указанный счет. В результате менее чем за месяц женщина перевела мошенникам 487 тыс. рублей. Последним переводом была полученная в сентябре пенсия.

Примечательно, что все перечисленные деньги потерпевшая взяла в кредит в различных банках. Дело в том, что согласно методике "психолога", нужно было как можно чаще избавляться от денег, чтобы "порча" прошла. О своем дистанционном "лечении" пожилая женщина никому не рассказывала. Теперь об этом узнали в МВД.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают о том, что следует быть осторожным и не переводить деньги незнакомым людям, особенно за какие-либо странные услуги.