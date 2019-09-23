Теперь в лесу растет "ТоменкоВ". Губернатор Алтая прогулялся по бору и посадил елочку

Именное деревце губернатор Алтая посадил лично / Фото: instagram.com/gubernator_tomenko/

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал в своем Instagram, как с пользой для всего Барнаула провел минувшее воскресенье.

Напомним, в воскресенье, 22 сентября, на Трассе здоровья в Барнауле в ленточном бору прошел праздник – День ходьбы.

"К нему присоединились люди самого разного возраста – от мала до велика, многие приехали из разных районов края, пришли семьями, с друзьями, целыми трудовыми коллективами. Спасибо компании "Мария-Ра" и Александру Ракшину, их партнерам за организацию самого праздника, за то, что сделали и поддерживают Тропу здоровья и создают возможности для занятий физкультурой и активным отдыхом тысячам горожан", – написал Томенко.

Он подчеркнул, что люди не просто ходили по лесу, а занимались важным делом.

"Мы не просто походили по лесу, но и высадили тысячу саженцев молодых деревьев – кедры, ели, пихты. Вижу, что люди объединены одной идеей: чтобы нашу жизнь во всем сделать хоть немного, но лучше. Уверен, уже через несколько лет это приведет к хорошим результатам в развитии всего Алтайского края. И сегодня был сделан один из таких шагов к нашему общему успеху", – заключил Томенко.

В подтверждение своих слов губернатор опубликовал несколько фотографий, в том числе и фото именного дерева, которое он посадил лично.