Отопительный сезон в Барнауле перенесли на два дня. Сезон стартует 25 сентября

25 сентября в Барнауле начнется отопительный сезон, соответствующее постановление подписано в администрации города, сообщается на официальном сайте.
Особое внимание при запуске тепла будет уделено социальным объектам – детским садам, школам, медицинским учреждениям.
Подача тепла в жилые дома носит заявительный характер. Срок начала отопительного сезона жители многоквартирных домов вправе установить на общем собрании собственников жилья, после чего управляющая компания подает заявку на подключение. В этом случае отопление появится в квартирах в соответствии с указанной в заявке датой.
Если сезон стартовал, а отопления в доме нет, обращаться необходимо в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города, напоминают в администрации.
Ранее сообщалось, что ориентировочная дата официального начала отопительного сезона в Барнауле – 23 сентября.
Комментарии
Подача тепла в жилые дома носит заявительный характер. Срок начала отопительного сезона жители многоквартирных домов вправе установить на общем собрании собственников жилья, после чего управляющая компания подает заявку на подключение. В этом случае отопление появится в квартирах в соответствии с указанной в заявке датой.
Если сезон стартовал, а отопления в доме нет, обращаться необходимо в управляющую компанию или ТСЖ...
Я один вижу абсолютные противоречия в этих двух абзацах?
Вот допустим 25 го должно быть у всех. НО если в УК 100- 150 домов а сантехников 5-6 человек они чисто физически не смогут все дома запустить в один день, люди начинают истерить и биться в припадках, не надо так.
23.09.2019 12:07 Ну может вы не в курсе собрания, на котором было решено, что отопление откладывается, но вы узнали, что 25 сентября. Ну вот и обратитесь в УК или ТСЖ, где вам скажут, что вас не было на собрании, на котором было решено повременить. Что непонятного-то?
23.09.2019 12:20
- гость -
Т.е.очередная тягомотина с трепанием нервов?Раньше прикрывались дурдомовскими плюс восемь на пять,теперь такими же мифическими собраниями.Зачем?Начало в определенную дату,например не позднее(!) 15 сентября да и дело с концом.Кстати о конце.Окончание ОС не ранее 15 мая.Все просто и ясно.Зачем изобретать лисапед?
12:26
Ну точно. А то, что май и сентябрь бывают в разные годы теплыми и холодными не учитывать?
23.09.2019 12:20
- гость -
Те,(образно)кто не первый год за мужем,знают,что отопление в городе включить сиюминутно не возможно.На запуск уходит до двух недель.И спасти положение здесь может только своевременный старт.Не надо тянуть до холодов,затем еще чего то выжидать,затем запускаться с неизбежными проблемами.Раньше начинаем,спокойно,без гонок входим в гидравлический и тепловой режим,и вуаля,и народ спокоен,и работа ровная,без авральная,и эксплуатация сетей щадящая.
23.09.2019 12:35
- гость -
Это бывает редко.Настолько редко,что можно пересчитать такие года по пальцам левой руки ельцына.
23.09.2019 12:35
- гость -
А их богатых не поймешь они б и все лето улицу отапливали, ну или такое может писать тот за которого родители все квитанции оплачивают, а он сидит перед монитором в 50 дюймов и у него ноги мерзнут!
еще даже систему не заполняли
23.09.2019 12:44
- гость -
А такое может написать только тот,у кого папа с мамой в РАО ЕЭС,или аптечным бузинесом заведуют.Это Сибирь,юноша,у нас 8 месяцев зима,плюсом 3 месяца -межсезонье.(
23.09.2019 12:50
1212
Разумеется.Отмашку дадут (если дадут) лишь 25-го.
А в Москве уже запустили. И это не Сибирь.Это другое государство
23.09.2019 12:36
- гость -
Золотые слова чувачок. Сразу видно шарит в теме, а остальные брысь по лавкам к бабкам обсуждать с ними свои лишения и тяжесть жизненной ноши. Им будет интересно да и вам тоже проговориться надо основательно
23.09.2019 12:56
Ольга,в Москве реально холодно.Но в дома еще не подают.
не позднее(!) 15 сентября
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В 1989 году 30 сентября купался на пляже, температура воды была 17-18 градусов, на улице было 25-30 градусов.
Был неделю назад в Горном, если холодно, включаешь обогреватель на пару часов.
23.09.2019 12:44
- гость -
у нас 8 месяцев зима, плюсом 3 месяца -межсезонье.
Таки на лето остается всего один месяц? И какие такие 8 месяцев зимы, позвольте поинтересоваться?
23.09.2019 13:06
- гость -
Как вы не поймете,температура на пляже,с солнцем в зените,и температура в квартире,без постоянного источника тепла,это как говорят в Адесе-две большие разницы.Одно дело обсушить и согреть отдельно взятое тельце,для этого времени много не понадобится,другое дело-махина из бетона.А световой день сокращается,а влажность растет,а перепад температур ночью и днем все больше и больше...Но главное,с каждым днем все это набирает обороты.Да что там днем!Счет уже идет на часы.Пример Вам-23 сентября-Барнаул.С утра еще лето было,к 12 уже осень,а что вечером будет?А ночью?
23.09.2019 13:20
- гость -
Нет,на лето остается 2 недели июля.Две недели невыносимой жары,с террором гнуса.Вот и все сибирское лето.
23.09.2019 13:22
- гость -
утра еще лето было,к 12 уже осень,а что вечером будет?А ночью?
Дождь это, по вашему, осень?
Ночью +6+8, не критично если окошки настежь не открывать.
К слову, махины из бетона, держат тепло гораздо лучше и дольше, чем допустим, частный домик.
другое дело-махина из бетона
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Остановились в домике на берегу Катуни неделю назад, домик весь в щелях. Я реально замерз, а дома лишь прохладно.
Нет,на лето остается 2 недели июля.Две недели невыносимой жары,с террором гнуса.
А в июне и августе вы замерзаете? Кстати, этим летом у нас не было ни жары ни гнуса.
Живу в частном секторе, когда холодно начинаю топить печку, на календарь не смотрю. И вам советую разжигать костры когда становится холодно. Кто если не вы? Всегда удивляет вот так по расписанию, особенно когда есть погреб, но он работает тоже по расписанию. Пришел к другу, ну честно решили выпить, а он такой вот жаль погреб не работает а то бы я грибочков принес. Я был просто в шоке, иметь погреб и попасть туда можно в течении 2 часов только. А умные люди говорят типа набирайте что вам надо заранее, ну вот пришлепал я без расписания, так сказать, и все мы пили без грибочков. Хорошо что жена дает не по расписанию.
23.09.2019 13:29
- гость -
Дома лишь пока(!) прохладно.Очень и очень скоро станет холодно.Еще раз,на запуск отопления в городе надо время.Много времени.Это не свет включить/выключить.
23.09.2019 13:34
- гость -
Да хватит вам уже паники создавать. Подключат, не замерзнем. Насколько помню, холодно дома бывало только при СССР и в 90-х.
То же мне Сибиряки, вон узбеки мерзнут но молчат, а эти повылазили из табакерки и давай ныть и скулить.