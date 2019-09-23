Отопительный сезон в Барнауле перенесли на два дня. Сезон стартует 25 сентября

25 сентября в Барнауле начнется отопительный сезон, соответствующее постановление подписано в администрации города, сообщается на официальном сайте.

Особое внимание при запуске тепла будет уделено социальным объектам – детским садам, школам, медицинским учреждениям.

Подача тепла в жилые дома носит заявительный характер. Срок начала отопительного сезона жители многоквартирных домов вправе установить на общем собрании собственников жилья, после чего управляющая компания подает заявку на подключение. В этом случае отопление появится в квартирах в соответствии с указанной в заявке датой.

Если сезон стартовал, а отопления в доме нет, обращаться необходимо в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города, напоминают в администрации.

Ранее сообщалось, что ориентировочная дата официального начала отопительного сезона в Барнауле – 23 сентября.