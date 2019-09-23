Истребитель шестого поколения создают в России. Чем он будет отличаться от Су-57?

Работа над шестым поколением истребителей ведется в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директора государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Сергея Хохлова.

"Работа над шестым поколением уже ведется. Основным отличием от пятого поколения будет то, что в базовом варианте истребитель предполагается беспилотным. Возможность пилотирования опциональна", – сказал Хохлов.

Все остальные характеристики являются дальнейшим развитием уже существующих. Истребитель будет еще быстрее, еще маневреннее и еще незаметнее.

В настоящее время Россия обладает истребителями пятого поколения Су-57. Однако контракт на 76 таких машин был подписан на форуме "Армия-2019". К 2028 году планируется полностью переоснастить новейшими самолетами три авиационных полка.

Таким образом первый серийный многофункциональный истребитель предположительно до конца года должен пополнить боевой состав российских Воздушно-космических сил. Только, естественно, в небольшом пока количестве.

Су-57 (заводской индекс Т-50) – перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ имени П. О. Сухого в рамках проекта "ПАК ФА" (программа "И-21"). До августа 2017 года был известен под заводским индексом Т-50. Разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет совершил 29 января 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство для испытания вооружений. 29 мая 2019 года запущено серийное производство. Первый полет Су-57 с двигателем второго этапа (двигатель "Изделие 30") состоялся в IV квартале 2017 года. Установка этих двигателей на серийные самолеты планируется в 2023-2025 годах.