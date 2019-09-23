Ради жилья россияне готовы отложить рождение детей и отказаться от путешествий

Эксперты "Авито Недвижимость" выяснили, что ради жилья большинство россиян готово отказаться не только от рождения детей, но и от развлечений, салонов красоты и путешествий.

15% опрошенных готовы экономить на еде, а почти половина молодежи ради жилья думает отложить на несколько лет рождение детей. При этом 78% планируют купить квартиру в ближайшие пять лет, несмотря на рост цены.

Больше всего желающих в возрастной группе 25-35 лет (82%). В группе от 56 лет и старше купить квартиру в течение ближайших пяти лет собираются 71%. Среди молодежи (до 25 лет) 64% опрошенных имеют такие планы.

Примечательно, что женщины больше мужчин стремятся получить недвижимость. Среди опрошенных женщин по всей России купить квартиру в течение ближайших пяти лет собираются 80%, мужчин – 76%.

Более половины опрошенных (55%) готовы к незначительным ограничениям ради покупки недвижимости. Еще 28% респондентов отметили, что ради этого могут сильно ограничить другие траты. А 9% россиян совершенно не готовы к подобным ограничениям, 8% затруднились ответить.

Чем старше респонденты, тем меньше они хотят себя ограничивать. Если в возрастной группе моложе 25 лет совершенно не готовы к ограничениям 6% опрошенных, то в группе старше 56 лет таких уже 16%.

Больше всего опрошенных (65%) готовы экономить на развлечениях: походах в кино, кафе и т. д. На втором месте в списке самых необязательных трат – салоны красоты, на них согласны экономить 60%. 59% опрошенных готовы отказаться от путешествий.

44% опрошенных до 25 лет планируют на несколько лет отложить рождение ребенка ради покупки квартиры. В возрастной группе 25-35 лет таких лишь 19%, а в группе 36-45 лет – 11%.