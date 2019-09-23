Цены на автомобили вырастут с 1 января из-за новых планов правительства

Россиянам рекомендуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор, сообщает РИА "Новости".
Несмотря на то, что по итогам января – августа продажи новых легковых машин в России снизились на 2,3%, и при этом слабо отрицательная динамика в пределах 2,5% преследовала рынок на протяжении всего года, власти планируют повысить утилизационный сбор – в некоторых случаях на 20%. Но, как ранее заверял глава Минпромторга Денис Мантуров, в стоимости машины доля останется в пределах 1,5-2%, что обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля.
Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, рассказал гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте. С 1 сентября снижена импортная пошлина с 30% до 15%, а с 1 января вводится повышенный утильсбор", – пояснил он.
Соответственно, автопроизводители постараются сейчас импортировать больше машин для улучшенной экономики в начале года. Но на общем объеме продаж это отразится незначительно, так как окно возможностей короткое, и произвести много авто не успеют.
"Целесообразно покупать машину в конце года, так как рост цен из-за роста утилизационного сбора в следующем году будет. Мы не ждем наплыва покупателей к концу года, на рынке все сезонно типично, никакого особого ажиотажа не предвидится", – добавил Петрунин.
"Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", – уверен замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев.
По словам вице-президента ассоциации дилеров РоАД, владельца петербургского холдинга "Прагматика" Владислава Рыдаева, многие производители сейчас корректируют планы производства, "и это хорошо, так как не будет эффекта нарастания складов". Однако большого ажиотажа он не видит, фестиваля снижения цен также ждать не стоит.
Комментарии
я что-то не пойму этот утилизационный сбор нафига?
Старую машину отвозишь в скупку металла и получаешь бабок - вот вся утилизация, зачем какой то сбор?
Этот сбор собирается с производителя, а он соответственно перекладывает это на потребителя! Утиль сбор предполагает дотации организациям занимающимися утилизацией автомобилей! Для нас это новый механизм и ещё не отработанный, хотя в Европе работает!
23.09.2019 15:39
- гость -
Зачем кому-то отдавать машину за бесплатно на утилизацию (хотя по идее оно в цене машины и уже заплочено) когда сдать её в металлоприёмку и денег дадут тебе ?!?!?!
раз пошлина снизилась, почему тогда с 1 сентября цены не снизили?
Тут дело не в потребителе, а больше в производителе! По сути автомобили большинство иностранные, передавая в нашу страну они можно сказать захламляют в будущем нашу страну! Для этого и есть утиль сбор! Только если брать более продвинуто, то это иностранные компании за свой счёт должны организовывать пункты приёма, а при передаче им старых автомобилей,они нам должны платить платить! Но пока на практике такого нет, компаниям дешевле просто оплатить утиль сбор! И для них это идеальный вариант!
23.09.2019 15:59
- гость -
Это деньги из воздуха и их можно тратить куда угодно не отчитываясь ни перед кем, что и делает наше правительство! По поводу захламления - чем захламляют? Автомобиль идет в переплавку, резина в переработку.