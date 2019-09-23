Цены на автомобили вырастут с 1 января из-за новых планов правительства

Россиянам рекомендуют не откладывать покупку автомобиля на следующий год, поскольку цены с 1 января вновь вырастут из-за планов правительства увеличить утилизационный сбор, сообщает РИА "Новости".

Несмотря на то, что по итогам января – августа продажи новых легковых машин в России снизились на 2,3%, и при этом слабо отрицательная динамика в пределах 2,5% преследовала рынок на протяжении всего года, власти планируют повысить утилизационный сбор – в некоторых случаях на 20%. Но, как ранее заверял глава Минпромторга Денис Мантуров, в стоимости машины доля останется в пределах 1,5-2%, что обусловлено уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля.

Примерно такая же динамика ждет авторынок и до конца года – на уровне минус 2-2,5%, рассказал гендиректор ГК "АвтоСпецЦентр" Денис Петрунин. "Цены на автомобили автопроизводители поднимать к концу года не будут, чтобы не остановить продажи в и так стагнирующем сегменте. С 1 сентября снижена импортная пошлина с 30% до 15%, а с 1 января вводится повышенный утильсбор", – пояснил он.

Соответственно, автопроизводители постараются сейчас импортировать больше машин для улучшенной экономики в начале года. Но на общем объеме продаж это отразится незначительно, так как окно возможностей короткое, и произвести много авто не успеют.

"Целесообразно покупать машину в конце года, так как рост цен из-за роста утилизационного сбора в следующем году будет. Мы не ждем наплыва покупателей к концу года, на рынке все сезонно типично, никакого особого ажиотажа не предвидится", – добавил Петрунин.

"Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", – уверен замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев.

По словам вице-президента ассоциации дилеров РоАД, владельца петербургского холдинга "Прагматика" Владислава Рыдаева, многие производители сейчас корректируют планы производства, "и это хорошо, так как не будет эффекта нарастания складов". Однако большого ажиотажа он не видит, фестиваля снижения цен также ждать не стоит.