Младенец захлебнулся рвотными массами на Алтае, пока рядом спала пьяная мама

В Горно-Алтайске возбуждено уголовное дело по факту смерти девочки 2019 года рождения, сообщили в СУ СКР по Республике Алтай.

"Смерть ребенка наступила в результате аспирации пищевыми массами", – рассказали в ведомстве.

На момент произошедшего в квартире с ребенком была мать, находившаяся в алкогольном опьянении. Она спала рядом с девочкой.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причинно-следственную связь между поведением матери и смертью ребенка.

Расследование уголовного дела продолжается. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.