Жители Алейска поблагодарили губернатора Алтая за асфальт в городе

Алейск стал преобразовываться / Фото: mintrans22.ru
Жители Алейска обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и председателю АКЗС Александру Романенко с благодарностью, сообщает региональный Минтранс.
"Уважаемые Виктор Петрович и Александр Алексеевич, мы хотим выразить благодарность коллективу Южного ДСУ, возглавляемому Сергеем Разумовым, за хорошо проделанную работу по благоустройству города", – говорится в письме.
Жители отмечают, что теперь они могут спокойно проехать на автомобиле по центральным улицам. Речь идет об улице Комсомольской и переулке Парковом, где проходит наиболее интенсивное движение. Также там находятся социально значимые объекты.
"Ровное покрытие асфальта поднимает настроение и гордость за наш город. Гости говорят о том, что Алейск стал преобразовываться, теперь по дорогам можно без опаски проехать и ночью", – рассказали авторы письма.
Помимо нового асфальта дорожники отсыпали обочины, нанесли разметку и установили новые знаки, а также выполнили обустройство парковочных мест и пешеходных переходов. Всего на эти цели в 2019 году из регионального бюджета Алейск получил субсидию более 21 млн рублей, по которой с добавлением городского софинансирования был произведен ремонт.
Комментарии
Кого благодарить за отсутствие асфальта - прежнего идола Богданыча?!
Говорится что Ставки транспортного налога утверждают региональные власти это не эти ли замечательные люди? Вопрос конечно не по теме, просто если тут им мы должны сказать спасибо то может и за это тоже? Как известно ставка должна учитывать ср.зп.п. региона Так почему же по всей России у нас она такая большая? В любом другом регионе она меньше, ну не буду говорить про Чечню, там наверное другие правила. И вот если с нас дерут шкуру за транспорт то я могу предположить что местные власти ее дерут и в других отраслях по тому же лекалу, тогда когда во всей происходит в более щадящем режиме. Если я не прав поправьте меня?!
Вообще то жители благодарят коллектив Южного ДСУ ! Причем тут этот заголовок про губернатора ????
"Уважаемые Виктор Петрович и Александр Алексеевич, мы хотим выразить благодарность коллективу Южного ДСУ, возглавляемому Сергеем Разумовым, за хорошо проделанную работу по благоустройству города", – говорится в письме.