Жители Алейска поблагодарили губернатора Алтая за асфальт в городе

Алейск стал преобразовываться / Фото: mintrans22.ru

Жители Алейска обратились к губернатору Алтайского края Виктору Томенко и председателю АКЗС Александру Романенко с благодарностью, сообщает региональный Минтранс.

"Уважаемые Виктор Петрович и Александр Алексеевич, мы хотим выразить благодарность коллективу Южного ДСУ, возглавляемому Сергеем Разумовым, за хорошо проделанную работу по благоустройству города", – говорится в письме.

Жители отмечают, что теперь они могут спокойно проехать на автомобиле по центральным улицам. Речь идет об улице Комсомольской и переулке Парковом, где проходит наиболее интенсивное движение. Также там находятся социально значимые объекты.

"Ровное покрытие асфальта поднимает настроение и гордость за наш город. Гости говорят о том, что Алейск стал преобразовываться, теперь по дорогам можно без опаски проехать и ночью", – рассказали авторы письма.

Помимо нового асфальта дорожники отсыпали обочины, нанесли разметку и установили новые знаки, а также выполнили обустройство парковочных мест и пешеходных переходов. Всего на эти цели в 2019 году из регионального бюджета Алейск получил субсидию более 21 млн рублей, по которой с добавлением городского софинансирования был произведен ремонт.