Студент жестоко расправился с подругой из-за долга в 2300 рублей

18-летний студент юридической академии убил свою ровесницу из-за денежного долга, сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел в Саратове 22 сентября. Молодой человек напал на девушку в подъезде и нанес ей около 50 ударов ножом, из-за того что подозревал ее в краже денег из кошелька.

Знакомые убитой рассказали, что студент угрожал девушке в социальных сетях и писал, что за долг ей придется "расплатиться кровью".

Опознали преступника по окровавленной одежде, в которой он шел по улице. Задержанный признался в содеянном и находится под стражей.

За совершенное преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы.