Британского почтальона с 28-летним стажем уволили за опоздание на 1 минуту

Сотрудник почты с 28-летним стажем был уволен за то, что на минуту позже доставил посылку в банк, сообщает Lenta.ru.

Мужчина должен был доставить посылку к 13:00, но когда он прибыл на место, ему пришлось встать в общую очередь. Из-за этого подпись о получении на бланке адресат поставил в 13:01. При этом почтальон и сотрудник банка, которому была адресована посылка, уверяют, что на место курьер прибыл за 4 минуты до окончания срока доставки.

Мужчина обжаловал свое увольнение, но суд выяснил, что почтальона дважды за год привлекали к дисциплинарной ответственности. Решение об увольнении осталось без изменения. Сейчас он надеется на помощь профсоюзов в решении этого вопроса.