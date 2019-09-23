Нацпроекты Путина. Что показали "ревизорам" из Москвы в Алтайском крае

С прошлого года и на ближайшие шесть лет реализация национальных проектов – тех самых, что в разы должны улучшить жизнь россиян – стала задачей № 1 всех чиновников страны. Настолько важна эта предвыборная инициатива президента Путина, что для ее поддержки с февраля 2019 года по стране колесит делегация депутатов Госдумы и членов Совета Федерации (группа мониторинга за реализацией национальных проектов "Единой России"). В минувшую пятницу, 20 сентября, они приехали в Алтайский край. Семь парламентариев, в том числе двое от региона, посетили в Барнауле ремонтируемые дороги, строящиеся детский сад и школу, краевой онкодиспансер, аллею на Исакова, а также несколько объектов в Новоалтайске, Павловском районе. И вынесли вердикт: Алтай справляется хорошо. За что хвалили регион, а за что не очень – в материале amic.ru.

Все передадут Медведеву

Алтайский край, судя по заявлениям чиновников, ставит реализацию национальных проектов, а точнее созданных под них региональных проектов, на первое место в работе власти. "Федералы" проверили реализацию пяти из них. Правда, речь только о визуальном осмотре.

"Региону заслуженно можно дать хорошую оценку с самого начала (реализации проектов, – прим. авт.). Есть то, что заслуживает тиражирования в других регионах страны. В целом есть твердая уверенность, что благодаря нацпроектам мы достигнем существенного улучшения качества жизни людей", – прокомментировал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, глава группы мониторинга "Единой России" Игорь Каграманян. Он добавил, что правительство региона системно организовало работу.

Результаты мониторинга с оценкой, что идет хорошо, а где стопорится, попадут на стол к премьер-министру России, лидеру партии Дмитрию Медведеву. Каграманян подчеркнул, что делегация ездит не только ради оценки, но и чтобы выработать механизмы решения как общих, так и частных проблем населения.

Хорошо-то как

В Барнауле депутаты посетили отремонтированный проспект Ленина и строящуюся дорогу на Солнечной Поляне.

"Работы не вызывают опасения по срокам выполнения. У нас не было инструментов контроля, но по визуальному осмотру сомнений в качестве не возникает. То же и по объектам прошлого года: асфальт в нормальном состоянии. Но на перспективу надо менять разметку на пластиковую, краска не долговременна", – рассказал депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин.

Ламейкину понравилось, что проектом занимаются не только подрядчики и заказчики, но, что называется, в теме городские коммунальные службы, ГИБДД, для контроля даже создали комитет, куда входят чиновники, депутаты и общественники.

По проекту "Жилье и городская среда" депутаты также посмотрели несколько объектов. Зампредседателя комитета по транспорту и строительству Госдумы Павел Федяев высоко оценил все, что увидел. Парк "Пионерский" в Новоалтайске его приятно удивил: раньше это было место хулиганов, а теперь тут детская и спортивная площадки. А аллею на улице Исакова в Барнауле похвалил за участие жителей.

Почти достроенный детский сад в микрорайоне 2023 (рядом с садом возводят школу) вообще вызвал у гостей восхищение.

"Мы были приятно удивлены, просто ходили и любовались. Строят качественно, интересные архитектурные решения, современное оборудование, великолепные комнаты и туалеты. Есть кабинки для детских колясок, прогулочные веранды и даже лифт", – оценила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Смотрели и другие объекты, и обо всех только положительные оценки, во всяком случае в присутствии СМИ на итоговом совещании в администрации края.

То есть вопросов к региону нет?

Вопросы есть. Но почти все они федерального уровня и связаны с несовершенным законодательством. Чтобы скорректировать план работ при капитальном ремонте дорог, нужно заново проводить конкурс для подрядчиков. А это время. Чтобы составить план работ "Комфортной городской средой" приходится подолгу ждать данных из Москвы об объеме финансирования на следующий год. Тоже время.

Время мешает и при строительстве социальных объектов. Провести все конкурсы и построить нужно за два года. Строители просят увеличить срок хотя бы до трех лет, а также пересмотреть расценки на строительство, которые эксперты называют заниженными.

Министр экономического развития Алтайского края Павел Дитятев назвал еще несколько проблем: огромный объем отчетности по всем работам, а еще риск потерять интерес застройщиков из-за введенной в закон необходимости обеспечения гарантийных обязательств.

Власти региона надеются, что депутаты включат в свои отчеты это вопросы из региона. И их наконец решат.