Проживание в однокомнатной квартире вредит здоровью

Семейная жизнь в однокомнатной квартире может нанести серьезный вред здоровью, сообщает News.ru.

Проведенное исследование доказало, что совместное проживание на маленькой территории способствует возникновению нехватки личного пространства, апатии и депрессии.

Дети, проживающие в однокомнатной квартире, становятся беспокойными и закрытыми. Это может привести к конфликтам со сверстниками и проблемам в школе.

Психологические проблемы – не единственная опасность от совместного проживания в однокомнатной квартире. Стрессы могут стать причиной ожирения, а из-за отсутствия сквозной вентиляции инфекции между сожителями передаются проще. Вероятность заразиться от заболевшего составляет 95%.