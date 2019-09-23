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Проживание в однокомнатной квартире вредит здоровью

, ИА "Амител"
Из-за нехватки личного пространства развиваются нервные расстройства и ряд болезней
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Семейная жизнь в однокомнатной квартире может нанести серьезный вред здоровью, сообщает News.ru

Проведенное исследование доказало, что совместное проживание на маленькой территории способствует возникновению нехватки личного пространства, апатии и депрессии. 

Дети, проживающие в однокомнатной квартире, становятся беспокойными и закрытыми. Это может привести к конфликтам со сверстниками и проблемам в школе. 

Психологические проблемы – не единственная опасность от совместного проживания в однокомнатной квартире. Стрессы могут стать причиной ожирения, а из-за отсутствия сквозной вентиляции инфекции между сожителями передаются проще. Вероятность заразиться от заболевшего составляет 95%. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.09.2019 11:16
Morena

Очередная бредятина

23.09.2019 11:35
- гость -

Не то слово бредятина, наверное опять ученые из Великобритании, они подобными исследованиями оскорбляют чувства работающих людей.

23.09.2019 11:40
- гость -

Однокомнатные отметились. )

23.09.2019 11:46
застройщик

Срочно всем купить по 4-комнатной квартире!
(Как можем пытаемся стимулировать продажи!)

23.09.2019 11:51
- гость -

Не больше чем те помои, которые в магазинах выдаются за еду, после запрета на ввоз европейских продуктов.

23.09.2019 11:59
- гость -

ждем статьи, где написано, что съедать 1кг колбасы в день - недостаточно для нормальной жизни.

23.09.2019 12:07
- гость -

23.09.2019 11:51
- гость -

Сам ты помои. Нормальная еда, по многим параметрам лучше европейской. Европа -
лидер по потреблению пальмового масла в мире.

23.09.2019 12:14
- гость -

23.09.2019 12:07
- гость -
Кому и кобыла невеста конечно. Нравится -ешьте.

23.09.2019 12:18
- гость -

Ну видимо тебе невеста, раз ты первый заговорил о кобыле.

23.09.2019 12:42
- гость -

23.09.2019 12:07
- гость -
Европа - лидер по потреблению пальмового масла в мире.

Ох, наивный чукотский юноша... РФ импортирует более 1 млн тонн пальмового масла в год. Это по 7 кг на каждого жителя, включая младенцев. По 20 г в день на каждого жителя!
А насчет Европы... всякие Нидерланды покупают тоже огромными объемами, вот только куча продуктовых сетей РФ имеют владельцев оттуда, и я убежден что "европейское" пальмовое масло едет в РФ в составе всяких печенек и шоколадок

23.09.2019 12:45
- гость -

23.09.2019 12:42
- гость -
вот только куча продуктовых сетей РФ имеют владельцев оттуда

Ты же выше плякал, что ввоз европродуктов запретили. А теперь у тебя уже российские сети оттуда. Чему у тебя можно верить?

23.09.2019 12:49
- гость -

во-первых, плакал не я.
Во-вторых, разве все продукты щапретили ввозить?

23.09.2019 12:54
- гость -

Ой какие нежные нашлись! Пальмовое масло их не устраивает, такое ощущение что собрались девочки и считают калории, это не буду, это вредно....Носики напудренные, ну прямо идеал здоровья! А так если кто выложит себя, так и перекрестишься, жиробасики один круглее другого. В общем посыл таков, не ссорьтесь девочки, вспомните своих прапрадедушек и бабушек в блокадном Ленинграде, и идите кушать то что вы имеете.

23.09.2019 12:56
- гость -

Вред пальмового масла выражается в обилии насыщенных жирных кислот. Там их около 50%. Вот только в сливочном масле их 68%. Или в кокосовом, почти 90%. Тем самым потребление пальмового масла не вреднее любого другого, есть нюансы в соотношении микронутриентов, но что бы они сказались на здоровье нужно потреблять это масла литрами.
В самом пальмовом масле нет трансжиров, они появляются при гидрогенизации масла.
Аналогично можно проделать с любимым маслом растительного происхождения, хоть даже с оливковым.

23.09.2019 12:57
гость

А кто сказал что пальмовое масло это плохо? Это не плохо и не вредно, это дешево и сердито. Важно понимать что ешь и добирать если нужно животные жиры.

23.09.2019 12:57
Наталья

Однокомнатные квартиры для многих недостижимая мечта - люди всю жизнь живут в коммуналках или вообще снимают!
Вот от чего может развиться депресия!

23.09.2019 13:00
- гость -

Мочи их Григорий!!

23.09.2019 13:02
- гость -

Да я же любя.

23.09.2019 13:03
- гость -

23.09.2019 12:57
Наталья
Золотые слова Наташенька!
Из-за квартиры люди порой женяться лишь бы из Мухосрансва перебраться в райцентр, и такие подлянки и козни строят лишь бы иметь свой угол. А тут новость есть угол и ему все равно худо! Зажрались товарищи

23.09.2019 13:08
- гость -

Золотые слова Наташенька!

Угу, особенно депресия.

23.09.2019 13:11
- гость -

Думаю что эта тупица даже не знает где это. Название созвучное.

23.09.2019 13:24
Гость

Однокомнатная квартира тоже понятие растяжимое, большинство что сейчас строятся однушка 17-25 кв. даже квартирой назвать трудно

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