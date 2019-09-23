Проживание в однокомнатной квартире вредит здоровью

Семейная жизнь в однокомнатной квартире может нанести серьезный вред здоровью, сообщает News.ru.
Проведенное исследование доказало, что совместное проживание на маленькой территории способствует возникновению нехватки личного пространства, апатии и депрессии.
Дети, проживающие в однокомнатной квартире, становятся беспокойными и закрытыми. Это может привести к конфликтам со сверстниками и проблемам в школе.
Психологические проблемы – не единственная опасность от совместного проживания в однокомнатной квартире. Стрессы могут стать причиной ожирения, а из-за отсутствия сквозной вентиляции инфекции между сожителями передаются проще. Вероятность заразиться от заболевшего составляет 95%.
Комментарии
Очередная бредятина
Не то слово бредятина, наверное опять ученые из Великобритании, они подобными исследованиями оскорбляют чувства работающих людей.
Однокомнатные отметились. )
Срочно всем купить по 4-комнатной квартире!
(Как можем пытаемся стимулировать продажи!)
Не больше чем те помои, которые в магазинах выдаются за еду, после запрета на ввоз европейских продуктов.
ждем статьи, где написано, что съедать 1кг колбасы в день - недостаточно для нормальной жизни.
23.09.2019 11:51
- гость -
Сам ты помои. Нормальная еда, по многим параметрам лучше европейской. Европа -
лидер по потреблению пальмового масла в мире.
23.09.2019 12:07
- гость -
Кому и кобыла невеста конечно. Нравится -ешьте.
Ну видимо тебе невеста, раз ты первый заговорил о кобыле.
23.09.2019 12:07
- гость -
Европа - лидер по потреблению пальмового масла в мире.
Ох, наивный чукотский юноша... РФ импортирует более 1 млн тонн пальмового масла в год. Это по 7 кг на каждого жителя, включая младенцев. По 20 г в день на каждого жителя!
А насчет Европы... всякие Нидерланды покупают тоже огромными объемами, вот только куча продуктовых сетей РФ имеют владельцев оттуда, и я убежден что "европейское" пальмовое масло едет в РФ в составе всяких печенек и шоколадок
23.09.2019 12:42
- гость -
вот только куча продуктовых сетей РФ имеют владельцев оттуда
Ты же выше плякал, что ввоз европродуктов запретили. А теперь у тебя уже российские сети оттуда. Чему у тебя можно верить?
во-первых, плакал не я.
Во-вторых, разве все продукты щапретили ввозить?
Ой какие нежные нашлись! Пальмовое масло их не устраивает, такое ощущение что собрались девочки и считают калории, это не буду, это вредно....Носики напудренные, ну прямо идеал здоровья! А так если кто выложит себя, так и перекрестишься, жиробасики один круглее другого. В общем посыл таков, не ссорьтесь девочки, вспомните своих прапрадедушек и бабушек в блокадном Ленинграде, и идите кушать то что вы имеете.
Вред пальмового масла выражается в обилии насыщенных жирных кислот. Там их около 50%. Вот только в сливочном масле их 68%. Или в кокосовом, почти 90%. Тем самым потребление пальмового масла не вреднее любого другого, есть нюансы в соотношении микронутриентов, но что бы они сказались на здоровье нужно потреблять это масла литрами.
В самом пальмовом масле нет трансжиров, они появляются при гидрогенизации масла.
Аналогично можно проделать с любимым маслом растительного происхождения, хоть даже с оливковым.
А кто сказал что пальмовое масло это плохо? Это не плохо и не вредно, это дешево и сердито. Важно понимать что ешь и добирать если нужно животные жиры.
Однокомнатные квартиры для многих недостижимая мечта - люди всю жизнь живут в коммуналках или вообще снимают!
Вот от чего может развиться депресия!
Мочи их Григорий!!
Да я же любя.
23.09.2019 12:57
Наталья
Золотые слова Наташенька!
Из-за квартиры люди порой женяться лишь бы из Мухосрансва перебраться в райцентр, и такие подлянки и козни строят лишь бы иметь свой угол. А тут новость есть угол и ему все равно худо! Зажрались товарищи
Золотые слова Наташенька!
Угу, особенно депресия.
Думаю что эта тупица даже не знает где это. Название созвучное.
Однокомнатная квартира тоже понятие растяжимое, большинство что сейчас строятся однушка 17-25 кв. даже квартирой назвать трудно