Осенний ретровелопробег в седьмой раз прошел в Барнауле

Фото: Виктория Лектор, Татьяна Ямщикова, Виолетта Руковишникова / vk.com/tweed_bike_ride

На прошедших выходных в усадьбе Государственного музея истории искусства, литературы и культуры Алтая барнаульский Клуб элегантных велосипедистов Tweed Riders провел седьмой ретровелопробег.

В программе праздника был велозаезд по "старому Барнаулу", конкурсы, мастер-классы по танцам 1920-х годов. Кроме этого на территории музея были тематические фотозоны, где все желающие могли сделать атмосферные снимки.