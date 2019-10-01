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Счет эскроу: как реализуется мировая практика покупки квартир на Алтае

, ИА "Амител"
2019 год стал знаковым для всего строительного рынка нашей страны. Действительно ли покупатели теперь защищены?

К приобретению собственного жилья каждый из нас старается подходить максимально подкованным. Это долгосрочная инвестиция личных средств, причем немалых. Поэтому, чтобы минимизировать все неприятности при покупке, а лучше вообще избежать, следует тщательно продумывать каждое свое действие на пути покупки недвижимости.

Основной риск приобретения жилья в новостройке и самый страшный кошмар любого покупателя – это незавершенное строительство и вероятность остаться и без средств, и без заветной квартиры.

Строительный рынок развивается, все его участники учатся на прошлых ошибках. В 2018 году началась самая значимая реформа строительной отрасли в России с 2004 года: в 2019-м застройщикам предстоит перейти от долевого строительства к проектному финансированию с использованием счетов эскроу. Совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства ориентировано на то, чтобы обеспечить надежность вложений средств граждан в строительство жилья, сделав невозможным появление новых обманутых дольщиков.

Счет эскроу – это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Покупатель кладет деньги на эскроу-счет, а продавец может их забрать, только когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. Банк, как независимый посредник, следит за выполнением этих условий.

Как пользоваться счетом эскроу?

  1. Покупатель и продавец вместе приходят в банк и подписывают трехсторонний договор. В договоре пишут, при каких условиях продавец сможет получить деньги. Обязательно указывается срок действия договора.
  2. Покупатель вносит на счет эскроу сумму, указанную в договоре.
  3. Продавец выполняет условия договора и приносит в банк нужные документы.
  4. Банк дает продавцу доступ к счету и либо выдает деньги, либо перечисляет их на другой счет по желанию продавца.

Если в оговоренный срок сделка не проходит и продавец не приносит нужные документы, банк закрывает счет и возвращает деньги покупателю.

Главное преимущество договоров эскроу при покупке строящихся объектов – это защита дольщиков.

  • Сдача в срок
    Строительная компания не может получить деньги покупателей, пока не достроит дом. И все это время она пользуется кредитом банка. Так что в интересах застройщика закончить строительство в срок, чтобы не переплачивать проценты по кредиту и быстрее получить деньги дольщиков.
  • Контроль расходов
    Уполномоченный банк, который кредитует строительную компанию, внимательно следит за тем, как эти деньги используются. Например, если застройщик берет кредит на строительство конкретного жилого комплекса, он не может потратить эти деньги ни на что другое. Раньше случалось, что строительные компании достраивали старые объекты за счет денег новых дольщиков. А новые дольщики годами ждали, когда найдутся деньги на их дома. Теперь это исключено.
  • Сохранность денег
    При самом печальном исходе – если застройщик обанкротится и не достроит дом – люди не получат квартиры, но сразу получат доступ к счету эскроу и вернут все свои деньги.

Реально ли приобрести квартиру, используя такую безопасную сделку уже сейчас в Барнауле? Да.

ООО ИСК "ВИРА-Строй" предлагает жилой дом по адресу ул. Балтийская, 93, в котором на сегодняшний день уже активно продаются квартиры с использованием счета эскроу.

 

Семнадцатиэтажный дом будет сдан не позднее конца 2020 года. Все квартиры – с отделкой "под ключ":

– матовые натяжные потолки;   
– флизелиновые обои;                
– линолеум с расцветкой "под ламинат";                       
– входные и межкомнатные двери;
– кафель от потолка до пола (ванная, санузел);               
– счетчики на воду и тепло;
– сантехника (ванная, раковина, унитаз, смесители);     
– розетки, выключатели, домофон;                                                                                        
– остекление лоджий и балконов.

Владельцам останется только привезти мебель и личные вещи и наслаждаться жизнью в своей собственности.

Клиентоориентированный застройщик "ВИРА-Строй" приглашает не только воспользоваться безопасной сделкой, но и приятной ценой за квадратный метр качественного жилья.

Офис "VS-Недвижимость", единственного официального представителя ООО ИСК "ВИРА-Строй"
г. Барнаул, пр. Красноармейский, 75Б, 3 этаж
Телефон: 8 (3852) 22-39-49
Режим работы: пн-пт – 09:00-18:00; сб-вс – выходной
Дополнительный офис продаж, офис "VS-Недвижимость", по адресу: ул. Балтийская, 95
Телефон: 8 (3852) 22-39-49, 8-905-927-31-13 – экскурсии
Режим работы: пн, вт, чт, пт – 09:00-19:00; ср – 10:00-18:00; сб – 10:00-14:00; вс – выходной

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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