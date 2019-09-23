Ученые рассказали о продуктах, которые продлевают жизнь

Зарубежные исследователи изучили рацион представителей разных стран и пришли к выводу, что в нем должны присутствовать продукты, которые богаты антиоксидантами, сообщает "Российская газета".

Больше всего антиоксидантов содержит в себе зеленый чай. Эксперты советуют пить его каждый день. Диетологи отмечают, что также большое количество антиоксидантов в финиках – 23 аминокислоты. В список попали облепиха, кисломолочные продукты, черника и помидоры.

Употребление этих продуктов благоприятно сказывается на здоровье и повышает продолжительность жизни.

Антиоксиданты противостоят выработке свободных радикалов, которые способствуют гибели клеток.