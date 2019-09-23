В Сети появились фото разбившихся на учениях боевых машин ВДВ

Фотографии бронемашин ВДВ, которые упали во время учений "Центр-2019", появились в социальных сетях.
На фотографиях видно, что техника получила серьезные повреждения. Одна из машин разрушена полностью.
В Минобороны уточнили, что при десантировании техники из самолетов Ил-76 не сработали парашюты. Экипажей и десанта в технике на момент происшествия не было. Пострадавших в результате инцидента нет.
Специальная комиссия сейчас устанавливает все обстоятельства происшествия.
Комментарии
Налицо происки Трампа посредством украинского спецподразделения
утилизация
А когда то сын Маргелова десантировался на БМД...
Уууу... а как смеялись, когда у пендосов на учениях 2 Хаммера так же грохнулись!
Теперь все знают- мы так же можем!
Для того и учения, чтоб учесть ошибки. А не ошибается тот, кто ничего не делает.
Митяй, не 2, а 3. И не грохнулись, а свалились потому что сержант хваленой американской армии "такелажку" испортил.
как говорится - костей не соберешь. даже запчастей годных не осталось
Теперь все знают- мы так же можем!
Правильно говорите,начало положили американцы на учениях НАТО. Теперь и мы всед за прогрессивным в военном отношении государством. Действительно, чем мы хуже этих мериканцев