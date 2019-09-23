В Сети появились фото разбившихся на учениях боевых машин ВДВ

Фотографии бронемашин ВДВ, которые упали во время учений "Центр-2019", появились в социальных сетях.

На фотографиях видно, что техника получила серьезные повреждения. Одна из машин разрушена полностью.

В Минобороны уточнили, что при десантировании техники из самолетов Ил-76 не сработали парашюты. Экипажей и десанта в технике на момент происшествия не было. Пострадавших в результате инцидента нет.

Специальная комиссия сейчас устанавливает все обстоятельства происшествия.