По-настоящему жаркие дни: барнаульские девушки в осенних красках дендрария

Огромные очереди на входе и брошенные машины на Змеиногорском тракте: такую картину можно было наблюдать на выходных у барнаульского дендрария. Хорошая погода, выдавшаяся в столице края, поспособствовала паломничеству горожан в ботанический сад. И неудивительно, ведь золотая осень – самое красивое время для прогулок.

Не обошлось все это без фотографий в соцсетях, которыми поделились девушки нашего города.