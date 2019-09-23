По-настоящему жаркие дни: барнаульские девушки в осенних красках дендрария

Огромные очереди на входе и брошенные машины на Змеиногорском тракте: такую картину можно было наблюдать на выходных у барнаульского дендрария. Хорошая погода, выдавшаяся в столице края, поспособствовала паломничеству горожан в ботанический сад. И неудивительно, ведь золотая осень – самое красивое время для прогулок.
Не обошлось все это без фотографий в соцсетях, которыми поделились девушки нашего города.
Доброе утро☀️ . Настроились на новую рабочую неделю?) Лично мне прогулка в нашем дендрарии придала много сил,энергии и вдохновения✨ Природа там шикарная, атмосфера волшебная, воздух чистый😍Возможно раньше дендрарий был более ухожен и облагорожен,но мне не с чем сравнить, т.к. последний раз была там в далёкие школьные годы и кроме желудей ничего не запомнила😀 . . #happylife#barnaulsiberia#like#followme#instagood#likeme#likeforlike#altay#instalike#instalike4like#newlife#photo#freedom#beautiful#autumn#september#girl#барнаул#новоалтайск#фотодевушки#красивыедевушки#сибирь#barnaul22#дендрарийбарнаул
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