Сильный ветер роняет деревья в Барнауле. Автомобили во дворе лучше не парковать

Фото: Barnaul22

Горожане в сообществе Barnaul22 рассказали о падающих во дворах деревьях.

Из-за сильного ветра растения ломаются вдоль дорог и во дворах.

На проспекте Калинина дерево упало на проезжую часть. Во дворах на улице Сухэ-Батора пострадали автомобили.

Из-за непогоды на дорогах Барнаула образуются заторы. Пробки в городе достигают 5 баллов. На переулке Революционном ограничена видимость.

Сильно затруднено движение по улице Челюскинцев и проспекту Строителей.

Метеорологи предупреждают, что усиление ветра возможно до 15-20 метров в секунду. Вероятны порывы до 25 метров в секунду.

23 сентября на территории Алтайского края также возможны дожди, грозы и град.