Сильный ветер роняет деревья в Барнауле. Автомобили во дворе лучше не парковать

Фото: Barnaul22
Горожане в сообществе Barnaul22 рассказали о падающих во дворах деревьях.
Из-за сильного ветра растения ломаются вдоль дорог и во дворах.
На проспекте Калинина дерево упало на проезжую часть. Во дворах на улице Сухэ-Батора пострадали автомобили.
Из-за непогоды на дорогах Барнаула образуются заторы. Пробки в городе достигают 5 баллов. На переулке Революционном ограничена видимость.
Сильно затруднено движение по улице Челюскинцев и проспекту Строителей.
Метеорологи предупреждают, что усиление ветра возможно до 15-20 метров в секунду. Вероятны порывы до 25 метров в секунду.
23 сентября на территории Алтайского края также возможны дожди, грозы и град.
Комментарии
Несколько автомобилей уже получили повреждения
Подадут в суд
23.09.2019 14:54
гость
На деревья или на погоду? Дерево зеленое и вывернуто с корнем, значит оно не было сухостоем и не относилось к аварийным.