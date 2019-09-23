Сергей Шойгу назвал возможной отмену призыва в армию в России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отмена призыва в армию возможна, но он не считает это решение правильным, сообщает РБК.

"В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", – ответил министр на вопрос, возможна ли в России отмена призыва на военную службу.

Шойгу отметил, что в любом государстве помимо профессиональной армии должен быть резерв из обычных граждан. С помощью такого резерва можно быстро укрепить вооруженные силы в случае угрозы.

Министр отметил, что призыв создает у граждан ощущение причастности к защите своей страны. Он также считает, что срочная служба является эффективным методом военной подготовки.