Сергей Шойгу назвал возможной отмену призыва в армию в России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отмена призыва в армию возможна, но он не считает это решение правильным, сообщает РБК.
"В принципе, это возможно. Но не считаю такое решение правильным. Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", – ответил министр на вопрос, возможна ли в России отмена призыва на военную службу.
Шойгу отметил, что в любом государстве помимо профессиональной армии должен быть резерв из обычных граждан. С помощью такого резерва можно быстро укрепить вооруженные силы в случае угрозы.
Министр отметил, что призыв создает у граждан ощущение причастности к защите своей страны. Он также считает, что срочная служба является эффективным методом военной подготовки.
Комментарии
Сам паренек в Армии советской не служил, но других загнать уже в другую армию не народную всегда готов!
И как это некоторые другие "любые государства" обходятся только профессиональной армией? ))))))
Давно пора. Армия должна быть чисто профессиональной, с очень высокой зарплатой и большим соц.пакетом.
А я вам наоборот посоветовал бы сходить, что бы понять какое отношение у государства к вам.
а кто будет бордюры красить и траву подстригать?