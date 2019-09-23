Женщины в России стали позже выходить замуж

Росстат провел исследование и узнал, в каком возрасте мужчины и женщины в России вступают в брак, сообщает РИА "Новости".
Большая часть россиянок предпочитают выходить замуж в возрасте от 25 до 34 лет, при том, что восемь лет назад самым популярным возрастом был 18-24 года. У мужчин этот показатель остался прежним и составляет от 25 до 34 лет.
"Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие", – сказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.
Еще одна причина такого изменения – пары, не вступающие в брак по обоюдному согласию. Кроме того, увеличивается количество женщин, которые выходят замуж после 35 лет или предпочитают жить без мужа.
"Нельзя откладывать заключение брака до конца жизни, когда-то захочется иметь свой дом, семью, детей. Хотя стоит сказать и о том, что при традиционном желании женщин иметь законную семью в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа", – заключила Егорова.
Эксперты предполагают, что коэффициент брачности увеличится, когда в этот возраст начнут вступать люди, рожденные в начале двухтысячных годов.
Комментарии
Слава богу что закончились дурочки, которым на следующий день после выдачи диплома срочно нужно бежать в загс, а потом пороситься раз в три года.
У меня мама до сих пор считает, что если в 23 года женщина не замужем, то крест на ней ставить нужно.
Ваша мама видимо недалекого ума человек, не слушайте ее, а то с ее помощью на себе крест поставите.
Типа, тело нужно нагулять, а потом в замуж?
Всё правильно. Современная женщина понимает, что рассчитывать нужно прежде всего и только на себя саму, а не на мужа. Поэтому сначала - найти своё место в жизни, наладить стабильность и заработать денег, а потом - личная жизнь.
23.09.2019 15:32
Ирина
А когда она найдет свое место в жизни будет за 30 и рожать она уже не сможет, и пойдет веринница женщин на ЭКО. Не хотите посмотреть статистику ? Или посмотреть как расширился бизнес по ЭКО? сколько в Барнауле появилось точек? А мама выше отписавшейся скорее умная женщина, нежели тот, кто ей поставил оценку "недалекого ума человек". А для пущего понимания еще можно посмотреть тех кто рожает в 30 лет сам, какое количество времени они лежат на сохранении.
23.09.2019 15:32
Ирина
Всё правильно. Современная женщина понимает, что рассчитывать нужно прежде всего и только на себя саму, а не на мужа. Поэтому сначала - найти своё место в жизни, наладить стабильность и заработать денег, а потом - личная жизнь.
вот эта фраза про заработать денег никогда не давала покоя!
Подскажите, а сколько необходимо заработать???
1. Квартира хотя бы 2 комнаты
2. Машина 1 раз в 5 лет
3. Отпуск 1 раз в год
4. Воспитание ребенка
5 обучение ребенка
6. Соц страх (хотя бы текущее лечение)
7. Быт техника, включая телефоны, ноутвуки раз в 5 лет
8. пенсионные накопления для себя.
9. Питание и содержание всего имущества
Вот список необходимых вещей, на которые вы хотите накопить! Но на это уходит целая жизнь! А вы боитесь начать жить
в 30 лет навряд ли сама накопит и на квартиру. В лучшем случае это получить высшее образование. А далее тянуть это увеличивать вероятность того что она уже никому не нужна будет. Да потом и ей уже никто не нужен будет кроме 3 кошек...Все надо делать в свое время.
23.09.2019 16:21
- гость -
Вывод - дети не по карману. Плодить нищету, зэков или с низкой социальной ответственностью я думаю в своём уме никто не желает.
23.09.2019 16:39
месный
А вы размножились? если не секрет
23.09.2019 16:10
- гость -
23.09.2019 15:32
Ирина
А когда она найдет свое место в жизни будет за 30 и рожать она уже не сможет, и пойдет веринница женщин на ЭКО. Не хотите посмотреть статистику ? Или посмотреть как расширился бизнес по ЭКО? сколько в Барнауле появилось точек? А мама выше отписавшейся скорее умная женщина, нежели тот, кто ей поставил оценку "недалекого ума человек". А для пущего понимания еще можно посмотреть тех кто рожает в 30 лет сам, какое количество времени они лежат на сохранении.
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На сохранении лежит и много 20-летних. Это от здоровья зависит, а не от возраста. Подруга в 28 начала рожать. Когда уже было образование, работа, квартира. Итого три ребёнка, все здоровые. А кто-то и в 18 лет выносить не может.
23.09.2019 16:39
месный
23.09.2019 16:21
- гость -
Вывод - дети не по карману. Плодить нищету, зэков или с низкой социальной ответственностью я думаю в своём уме никто не желает.
Как тебя-то не уследили и наплодили?