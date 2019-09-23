Женщины в России стали позже выходить замуж

Росстат провел исследование и узнал, в каком возрасте мужчины и женщины в России вступают в брак, сообщает РИА "Новости".

Большая часть россиянок предпочитают выходить замуж в возрасте от 25 до 34 лет, при том, что восемь лет назад самым популярным возрастом был 18-24 года. У мужчин этот показатель остался прежним и составляет от 25 до 34 лет.

"Молодые люди откладывают брак. Основными причинами могут выступать получение образования, построение карьеры, отсутствие работы и собственного жилья, нестабильное положение, желание пожить в свое удовольствие", – сказала заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Еще одна причина такого изменения – пары, не вступающие в брак по обоюдному согласию. Кроме того, увеличивается количество женщин, которые выходят замуж после 35 лет или предпочитают жить без мужа.

"Нельзя откладывать заключение брака до конца жизни, когда-то захочется иметь свой дом, семью, детей. Хотя стоит сказать и о том, что при традиционном желании женщин иметь законную семью в последние годы социологи и психологи стали отмечать, что женщины более старшего возраста и преуспевшие в карьере или бизнесе все чаще предпочитают жить с детьми, но без мужа", – заключила Егорова.

Эксперты предполагают, что коэффициент брачности увеличится, когда в этот возраст начнут вступать люди, рожденные в начале двухтысячных годов.