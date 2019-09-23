Студенты АлтГТУ конструируют модели сельскохозяйственных машин

Студенческое конструкторское бюро Алтайского государственного технического университета занимается разработкой проектов в области сельскохозяйственного машиностроения.

Студенты совместно с преподавателями факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ по заказу предприятий конструируют модели будущих машин и их деталей. Бюро сотрудничает с такими предприятиями, как ЗАО "Рубцовский завод запасных частей", ООО "АЗАС", НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко, ООО "Ваш трактор", АО "АЗСМ".

"Работа в бюро требует знания физических законов, а также опыта в проектировании, но при этом позволяет еще во время обучения стать разработчиком крупных проектов и овладеть программами для проектирования, – говорит начальник конструкторского бюро Сергей Сороченко. – На данный момент в бюро занимаются конструированием машины для приствольной обработки почвы по заказу садоводства им. М.А. Лисавенко. Студенты занимаются улучшением модели, которую садоводство указало как прототип. В скором времени модель будет передана для сборки".

В октябре пройдут первые испытания другой разработки студенческого конструкторского бюро – четырехрядного роторного щелеобразователя, который необходим для посадки саженцев на доращивание.