Изобилие международного партнерства: бизнес региона приглашают на престижную выставку

В период с 13 по 16 ноября 2019 года состоится международная выставка Vietnam Foodexpo и Foodtech 2019 пищевой направленности (г. Хошимин, Вьетнам).

Участие в мероприятии такого формата дает организациям уникальную возможность:

познакомиться с ведущими компаниями в пищевой промышленности Вьетнама и зарубежных стран;

наладить отношения с новыми поставщиками и сформировать долгосрочные стратегические партнерства;

узнать больше об одном из самых динамичных и быстрорастущих рынков продуктов питания и напитков в Азии.

Приглашаем организации региона принять участие в работе выставки на коллективном стенде Алтайского края площадью 27 кв. м, организованном Центром поддержки экспорта НО "Алтайского Фонда МСП".

Оборудованное рабочее место на стенде предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства региона на безвозмездной основе.

Для алтайских компаний участие в выставке открывает возможности для выхода на рынок Вьетнама, увеличения объемов продаж и расширения географии поставок продукции.

Foodexpo 2019 является одним из наиболее важных торговых событий в пищевой промышленности Вьетнама, которое предоставляет ведущим производителям и экспортерам продуктов питания площадку для переговоров.

В 2018 году выставку посетили 448 участников, представлявших 28 стран. Гостями мероприятия стали более 23 тысяч человек из 45 стран.

Алтайский фонд МСП

г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19

Телефон: 8 800 222 8322

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