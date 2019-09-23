Путин, Медведев, Тимати: фото знаменитых людей появились на кладбище в Петербурге

В Петербурге на территории Смоленского лютеранского кладбища разместили фотографии знаменитых людей, сообщает РБК.

На фотографиях были изображены Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Рамзан Кадыров, Елена Мизулина, Евгений Пригожин, Александр Беглов, Сергей Собянин, тележурналисты Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Евгений Попов, артист Тимати.

На данный момент неизвестно, кто провел акцию, но основные подозрения легли на 36-летнего Павла Иванкина. Главным доказательством причастности Иванкина полиция называет записи с камер видеонаблюдения. Вечером 19 сентября он посещал кладбище и именно этим вечером были обнаружены портреты.

Полиция квалифицирует данный инцидент как надругательство над телами умерших.

Еще два активиста проходят по делу свидетелями: 35-летний Григорий Кудрявцев и 33-летний Андрей Жексимбаев.