Жвачка поможет зубам быть крепкими, если правильно жевать. Медики дали пару советов

Использование жевательной резинки после каждого приема пищи поможет не только поддержать в тонусе жевательные мышцы, но и сохранить здоровье зубов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов.

"Жевательную резинку следует использовать после каждого приема пищи в течение 10-15 минут. В целом, при грамотном использовании это полезно", — отметил профессор кафедры хирургической стоматологии Института стоматологии Первого МГМУ имени Сеченова Игорь Бондаренко.

По его словам, жвачка помогает очистить полость рта за счет слюноотделения. Также происходит и механическая чистка, которую производит липкая жвачка.

Есть и другие плюсы. К примеру, она способна поддерживать в тонусе жевательные мышцы и увеличивать кровоток в пародонте, а также дает ощущение свежести после приема пищи.

Но и не стоит использовать жвачку вместо зубной щетки. "Чтобы добиться адекватной гигиены, конечно, нужна и зубная щетка, и межзубные нити, и возможно, ирригатор", — подчеркнул Бондаренко.

Что касается опасностей, которые может из себя представлять жвачка, то, как отметил профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, ее употребление безопасно для желудка. Главное, не глотать ее и не жевать в течение всего дня.

При выборе жевательной резинки следует отдавать предпочтение продукции с низким содержанием сахара и красителей.

Противопоказаниями являются различные патологии пародонта. Например, если у человека подвижные зубы.

Кроме того, пользу жевательной резинки можно дополнительно увеличить, если вводить лекарственные добавки — лизаты нормальных представителей микрофлоры. "Это будет способствовать восстановлению нормальной микрофлоры. Такую жевательную резинку можно будет использовать всем, так как у среднестатистического городского жителя эти показатели снижены", — рассказал Бондаренко.