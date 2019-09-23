Подросток в Барнауле погиб, пытаясь защитить своего знакомого от нападения

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 54-летнего жителя города Барнаула, обвиняемого в убийстве, сообщили в ведомстве.

22 сентября в Затоне между двумя мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку. 17-летний юноша, находившийся рядом, решил заступиться за своего знакомого, но подозреваемый ударил его ножом в область сердца.

Преступник выпрыгнул из окна второго этажа и скрылся, но был задержан сотрудниками полиции.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученной травмы.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.