Организм женщины начал отторгать лицо, пересаженное ей 6 лет назад

Вторая в мире пациента столкнулась с отторжением пересаженного лица через 6 лет после операции, сообщает "Газета.ру".

В 2007 году бывший муж женщины избил ее битой и облил лицо щелочью. Пострадавшая получила ожоги 80 процентов тела, ослепла но выжила. Женщина перенесла 38 операций и пересадку лица 6 лет назад.

К моменту, когда женщина обратилась в больницу, кожа вокруг пересаженного лица покрылась язвами. Врачи установили, что некроз произошел из-за закупоривания сосудов в месте соединения тканей женщины и трансплантата.

Сейчас пациентка ожидает решения врачей. Если ей одобрят операцию и найдут донора — ей пересадят новое лицо. Если операцию не одобрят, то женщине придется вернуться к старому лицу.