Игрушечного Усаму бен Ладена продают в российских магазинах

Фигурку самого известного террориста начала XXI века заметили в магазине жители Ставрополя.

Фотография игрушки появилась в социальных сетях 22 сентября. Примерная стоимость фигурки составляет 2 тысячи рублей.

В комплекте идет флаг "Аль-Каиды" ( запрещенная в России террористическая организация) и автомат. В упаковке бен Ладен стоит на фоне американских башен — близнецов.

Усама бен Ладен — основатель и лидер террористической организации "Аль-Каида" (запрещена на территории РФ). Именно эта организация взяла на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года и ряд других крупных терактов.

Был ликвидирован в убежище в 2011 году по приказу Барака Обамы.