Девочка-подросток получила полгода условно за кражу денег у соседки в Алтайском крае

Суд вынес приговор 16-летней жительнице Шипуновского района за кражу денег с карты соседки, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Потерпевшая попросила осужденную помочь ей с очисткой памяти на сотовом телефоне. Подросток при помощи СМС-сообщений перевела с карты знакомой на счет своего мобильного 1700 рублей.

"Несовершеннолетняя в ходе расследования уголовного дела вину в содеянном признала полностью. Однако это не помогло ей избежать уголовной ответственности. Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно", — рассказали в Следственном комитете.