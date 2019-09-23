Владимир Путин назвал распространение рака вызовом всему человечеству

Распространение онкологических заболеваний является вызовом для всего человечества, заявил Владимир Путин на II Международном форуме онкологии и радиологи, сообщает РИА "Новости".

"Тяжелые и опасные недуги, связанные со злокачественными новообразованиями, распространение онкологических заболеваний – сегодня это вызов для всего человечества", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что Россия готова сотрудничать с зарубежными коллегами, а выстраивание передовой онкологической помощи является приоритетом государственной политики.

Путин призвал мировое сообщество объединиться для борьбы с распространяющейся болезнью.